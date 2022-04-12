Два театра из Якутии — победители конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Стали известны победители Седьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Грантовый фонд 6 млн рублей разделят между собой 6 театров из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей.

Оценку конкурсных работ проводили эксперты театроведы, члены Ассоциации театральных критиков (АТК): Роман Должанский, Жанна Зарецкая, Алексей Киселёв и Анна Степанова.

Первое место жюри присудило Якутскому Театру юного зрителя со спектаклем «Хроника безумия».

Якутский ТЮЗ. Спектакль «хроника безумия»

Второе место занял Мирнинский театр со спектаклем «Озор».

Мирнинский театр. Спектакль «Озор»

Третье место получил Городской драматический театр г. Шарыпово со спектаклем «Буратино».

В шорт-лист также вошли: Красноярский театр юного зрителя со спектаклем «Анна Каренина», Норильский заполярный театр драмы со спектаклем «Кровавая свадьба», Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха (Якутия) со спектаклем «Рассказ заблудившегося мальчика».

Помимо этого, специальным призом был награжден Народный театр «Чудак» Муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «ДК «Нефтехимик» со спектаклем «Лес».

Как отметила Жанна Зарецкая, член экспертного совета:

«Шесть спектаклей, которые мы выбрали в качестве лауреатов, созданы в Якутии и Красноярском крае. Это два очень насыщенных и разнообразных в плане театральной жизни региона России, так что от очередной встречи (пусть и в видеоварианте) с хорошо знакомыми мне театрами и актерами, я получила огромное удовольствие. Каждый из спектаклей – это неожиданный подход к знакомому сюжету, особый театральный язык, и, в той или иной мере, размышление о жизни и смерти, в которое вовлечены зрители. В якутском ТЮЗе в спектакле «Хроника безумия» Александр Титигиров погружает публику в «темное царство» подсознания убийцы Раскольникова, где установлены огромные весы мироздания – и предлагает публике вместе с героем заняться поисками того, что может перевесить человеческую жизнь: выздоровление приходит одновременно с мыслью, что человеческая жизнь бесценна. Свое особое «темное царство» появляется в красивом и четко выверенном по форме спектакле «Озор» Лизы Бондарь по повести Мамина-Сибиряка, но там еще и случается неожиданный слом приема — прорыв из прошлого в сегодня, и анализ давней трагедии с современных позиций. А «Буратино» Снежанны Лобастовой, главного режиссера Шарыповского театра – наглядная демонстрация того, «из какого сора растут стихи»: старая сказка, разыгранная в сумасшедшем доме (это такой нежный образ «страны дураков»), создается на наших глазах из подручных средств – в дело идут лампа, ведро, очки для плавания, старые пластинки и всякий иной хлам, а зритель убеждается, что всё на свете может превратиться в чистую театральную поэзию, стоит только захотеть».

Представители 6 театров-победителей и народного театра, обладателя специального приза, станут участниками фестиваля современного искусства «Территория. Якутск», который пройдет в Якутске со 2 по 8 июня 2022 года. Коллективы, занявшие первые три места, покажут свои конкурсные спектакли в рамках театральной программы фестиваля. Также запланированы показы спектаклей театров из Москвы и Санкт-Петербурга, читки современных российских пьес в формате театральных эскизов. Основная часть мероприятий пройдёт на трёх площадках: в Саха академическом театре имени П. А. Ойунского, Якутском театре оперы и балета имени Д. К. Сивцева и В Якутском Театре юного зрителя. В рамках выставочной программы фестиваля Московский музей современного искусства представит выставку избранных произведений из коллекции ММОМА «Человек и его ландшафты». Экспозиция будет дополнена работами из собрания Национального художественного музея Республики Саха.

Для специалистов театральной сферы предусмотрена насыщенная образовательная программа. Их ждут лекции и мастер-классы признанных мастеров сценического искусства, театроведов и критиков, экспертов в области современного искусства. Театры-победители смогут направить грантовые средства на оплату поездки в Якутск, а также на материальные потребности своих театров.

Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс»:

«Поздравляем победителей Седьмого конкурса региональных театральных коллективов “Полюс. Золотой сезон”. Мы не раз отмечали, что профессиональный уровень театров Сибири и Дальнего Востока нисколько не уступает известным федеральным творческим коллективам. Экспертное жюри вновь сделало невозможное и выбрало лучших из лучших. Победители отправятся на фестиваль “Территория. Якутск”, где в рамках образовательной программы смогут ознакомиться с современными трендами, поделиться опытом реализации новых проектов, показать свои постановки новой аудитории и, возможно, открыть в них новые смыслы. Надеемся, что жителям Якутска фестиваль принесет не меньше интересных и приятных открытий. Культурная программа фестиваля приурочена к 100-летнему юбилею образования Якутской АССР и станет ярким дополнением к праздничным мероприятиям в городе!»

Фестиваль современного искусства «Территория. Якутск» – это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс», призванный содействовать развитию культурной жизни Сибири и Дальнего Востока. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В арт-дирекцию фестиваля входят: театральный критик, арт-директор фестивалей «Территория», NET и «Вдохновение», заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский икуратор, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели.

Справка:

Конкурс «Полюс. Золотой сезон» (theatre.polyusgold.com)призван содействовать развитию социальной среды в регионах присутствия компании за счёт поддержки репертуарного театра и национальной театральной школы. Конкурс проходит с 2016 года среди театральных коллективов четырёх регионов: Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей.

Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» (territoryfest.com)— единственный в России фестиваль-школа с международным статусом. Цель фестиваля «Территория» — объединение профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства, создание смотра, который знакомил бы зрителя с наиболее актуальным исполнительским искусством разных жанров. Каждый год на основе конкурсного отбора фестиваль приглашает в Москву молодых актёров, режиссёров, музыкантов, хореографов, художников и арт-менеджеров. Специально для них организована образовательная программа: за 16 лет истории фестиваля в рамках «Территории» состоялись лекции и мастер-классы таких режиссёров, как Ян Фабр, Деклан Доннеллан, Томас Остермайер, Жозеф Надж, Дмитрий Крымов, Лев Додин, Алексей Герман-младший и многих других. В арт-дирекцию фестиваля входят: хореограф Анна Абалихина, театральный режиссёр Дмитрий Волкострелов; театральный критик Роман Должанский; театральный режиссёр Тимофей Кулябин; куратор Алексей Новосёлов; актриса театра и кино Юлия Пересильд; музыкальный и театральный критик Дмитрий Ренанский.

Московский музей современного искусства | ММОМА (mmoma.ru)—первый в России государственный музей, основанный в 1999 году и специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. Сегодня ММОМА является одним из самых активных участников художественной жизни страны и располагается на шести площадках, пять из которых находятся в историческом центре Москвы, а одна — в Перове, где расположился Музей Вадима Сидура, экспозиция которого полностью переведена на азбуку Брайля. Ежегодно музей проводит более 60 проектов самого разного масштаба — от дебютных показов начинающих авторов и концептуальных экспозиций до международных фестивалей и ретроспектив крупных художников. Приоритетными направлениями деятельности ММОМА также являются образование в сфере искусства, поддержка молодых художников, собственная издательская программа и разработка инклюзивных проектов.

«Полюс» (polyus.com) — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объёму производства. «Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объёмам приходящихся на его долю запасов и ресурсов. Основные производственные объекты группы расположены на территориях Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).