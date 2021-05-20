Два таланта врача Петра Иванова

Его называют своим учителем онкологи Якутии разных поколений. Блестящий хирург, первым на Дальнем Востоке получивший престижную награду – Почетную грамоту Российского общества клинической онкологии, более 40 лет бессменно ведет курс онкологии Медицинского института СВФУ. Заслуженный врач ЯАССР Петр Михайлович ИВАНОВ о том, какие перспективы для науки региона откроются со сдачей будущего Онкоцентра и почему успех операции – всегда победа коллектива.

Два таланта

Когда в 2018 году на XXII Российском онкологическом конгрессе председатель Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Сергей ТЮЛЯНДИН вручал Петру Иванову почетный диплом, то заметил: «Этот человек отвечал за развитие онкослужбы на 20% территории России, всю свою жизнь посвятив воспитанию кадров для нее. Большая часть практикующих онкологов Якутии – его ученики».

За этими словами – искреннее признание сразу двух талантов, которыми при рождении был отмечен этот человек: врачевать и учить. И им он остается верен уже почти полвека.

…Впрочем, впервые задуматься о медицине его заставила мама. Она тяжело болела, ей нужна была операция, но на все предложения решиться на нее она лишь отмахивалась: «Оперировать меня будет только сын! Больше не дамся никому».

— А я маму очень любил и, как настоящий мамин сын, решил-таки исполнить ее волю — поступать на медфак, — говорит Петр Михайлович. Последнюю точку в сомнениях ему помог поставить отец.

— Он сказал: «Стране нужны врачи. Иди в медицинский – людям будешь помогать и мать лечить», — вспоминает он. Так, в 1960-м, Петр Иванов стал студентом медфака ЯГУ.

Медицинский факультет Якутского госуниверситета тех лет, принявший первых студентов всего за 4 года до этого, в 1957 году, — это целая плеяда ярких ученых, преподавателей, которым суждено было встать у колыбели высшего медицинского образования Якутии. Среди них – основатель и первый декан МЛФ ЯГУ Д.М.Крылов, зав.кафедрой хирургии Б.И.Альперович Т.И.Крылова, Л.А.Югай, З.М.Самсонова и др. Общаться с ними и учиться у них, вспоминает Петр Михайлович, само по себе было счастьем. И именно эта мощная профессиональная школа окажется для него тем фундаментом, на котором впоследствии расцветет его собственный талант педагога.

Легких операций не бывает

С будущей специальностью долго не определялся: только хирургия! Ассистировать хирургам Горбольницы Петр Иванов начал, еще будучи студентом. У операционного стола нередко стоял вместе со своими же преподавателями – Л.А.Югай, З.М.Самсоновой, стараясь запомнить, как работают мастера.

Но, очевидно, они в свою очередь тоже присматривались к ученику. И в один прекрасный момент решили: можно!

— Эту первую операцию по поводу катарального аппендицита, которую я должен был провести сам, запомнил на всю жизнь, — улыбается Петр Михайлович. – Заведующий объявил, что в оперблоке его не будет. Говорит: «Оперируй, я приду, посмотрю потом». Я решил, что он ушел на консультацию. И только к концу операции обнаружил: все это время заведующий стоял позади меня! А меня специально немножко обманул, чтобы я не дергался и спокойно работал…

Молодым здесь учиться можно было у всех — профессиональный уровень специалистов был очень высок.

— Никогда не забуду старшую медсестру оперблока Веру Николаевну Пинигину, которая ассистировала мне во время моей первой самостоятельной операции. Этот человек помог стать хирургами многим молодым докторам, в том числе мне. Она была настолько опытной, что, думаю, вполне могла бы оперировать сама, — вспоминает профессор Иванов.

А еще здесь он понял: успех любой операции – это всегда результат взаимодействия коллектива:

— Легких операций, я считаю, а в онкологии особенно, не бывает: нужно быть готовым к любой неожиданности. И здесь очень важно, как сработают анестезиолог, операционные сестры, — вся бригада, что стоит у операционного стола…

Школа, которую он прошел в хирургическом отделении Якутской городской клинической больнице им.С.Орджоникидзе сначала студентом, а затем, в 1966-1971 годах, уже придя сюда по направлению молодым дипломированным хирургом, стоила дорогого. В свое время здесь сложился уникальный коллектив высокопрофессиональных специалистов, готовивший хирургов и медсестер, впоследствии составивших золотой фонд республиканского здравоохранения. Многие их них потом начнут работать и в Якутском республиканском онкологическом диспансере.

И именно здесь ему впервые придется столкнуться с тем, чему он потом посвятит жизнь – онкохирургии. Ведь пациентов с раком тогда нередко оперировали и там:

— Я участвовал практически на всех онкооперациях в городской хирургии. Сначала ассистировал, затем начал оперировать сам. Больных было очень много, а с раком пищевода и желудка столько, что в те годы это считалось фактически нашей краевой патологией…

Эта проблема, от которой в те годы в Якутии погибал почти каждый третий онкобольной, заинтересовала его настолько, что позже она станет главной темой его научной жизни. Не переставая оперировать и спасать, своим исследованиям он посвятит годы. А в 1997-м с блеском защитит докторскую диссертацию «Рак пищевода и желудка, как краевая патология на Крайнем Севере».

Впервые в Якутии

Впрочем, все это будет потом. А в начале 1970-ых в его жизни случился крутой поворот. К себе в аспирантуру Петра Михайловича пригласил его бывший учитель, знаменитый хирург Борис Ильич Альперович, оставивший заметный след в истории медицины Якутии – он проработал в республике почти 20 лет, после чего возглавил кафедру хирургических болезней педиатрического факультета Томского мединститута.

Начался путь в науку – путь осмысления наработанного опыта ради совершенствования лечебной практики и ее результатов. Его собственные наработки стали основой кандидатской диссертации «Острый холецистит при холедохолитиазе: хирургическая тактика и лечение». Ее доктор Иванов успешно защитит в 1975 году. Ну, а его идеи очень скоро будут реализованы во многих лечебных учреждениях Советского Союза.

А в 1977 году – новый поворот: доктора Иванова приглашают читать курс онкологии на медицинском факультете ЯГУ. И это событие стало знаковым не только для него самого, но и для медицины республики в целом: ведь до этого как самостоятельная учебная дисциплина она еще никогда не преподавалась.

— Это было действительно ново и очень важно. Если раньше информация об онкологических болезнях, давалась студентам в рамках других учебных циклов, то есть разрозненно, то теперь впервые появилась возможность давать ее последовательно и цельно. Это выводило изучение онкологии на совершенно новый уровень, — говорит Петр Михайлович.

Более того! Именно с этого времени в республике впервые начинается целенаправленная подготовка ученых, занимающихся проблемами онкологии.

— Когда я возглавил курс, в Якутии не было ни одного кандидата наук, который защищался бы по теме онкологии. Кадры нужно было готовить. И мы начали это делать, — говорит Петр Михайлович.

Он не просто учил молодых врачей писать научные работы – помогал найти свою тему, нащупать в науке свой путь. «Петр Михайлович – это отдельная глава в моей жизни. Именно он погрузил меня в интересный научный мир, научил мыслить по-другому. Он сразу уловил интересную для меня тему – проблему рака молочной железы и убедил изучать ее с эпидемиологии, раннего выявления и этнических особенностей в нашем регионе», — годы спустя скажет одна из его учениц, начмед ЯРОД Татьяна Николаева, успешно защитившая под его руководством кандидатскую диссертацию в Институте онкологии Томска.

Всего за эти годы состоялась защита кандидатских диссертаций около 30 якутян, из них 6 — под его непосредственным руководством. В их числе – ведущие специалисты Якутского республиканского онкодиспансера: заместитель главного врача ЯРОД по медицинской части Т.И.Николаева, зав.отделением онкогинекологии С.А.Мыреева и ее предшественница Н.Н.Макарова, зав.отделением общей хирургии Т.Н.Жарникова и др.

Он же, продолжая активно преподавать и оперировать в Якутском онкодиспансере, столь же интенсивно вел и собственные научные изыскания. Профессор Иванов – автор 8 монографий, более 360 научных работ (90 журнальных публикаций, 23 научные публикации по грифом РИНЦ и ВАК, 23 статьи в иностранных журналах и т.д.), 28 учебно-методических пособий, 3 рационализаторских предложений и атласа «География заболеваемости населения РС(Я) злокачественными новообразованиями». Научный руководитель 12 республиканских и межрегиональных научно-практических конференций по онкологии. Участник и организатор 20 ежегодных международных конференций «Экология и здоровье человека на Севере».

И все эти годы — вот уже 40 с лишним лет! — профессор, д.м.н. Петр Михайлович Иванов продолжает бессменно вести свой курс в Медицинском институте ЯГУ, воспитав за эти десятилетия десятки врачей-онкологов, и поставив своеобразный рекорд преданности делу.

Надежной опорой для него всю жизнь оставалась его супруга – Евдокия Пантелеймоновна Иванова, которая понимала его, как никто. Ей, прекрасному онкологу, много лет отдавшему Якутскому онкодиспансеру и немало сделавшему для его развития, не требовалось объяснять, сколь важно то, что он делает. Не просто супруги, а коллеги и единомышленники, — вот кем навсегда останется чета Ивановых в истории онкослужбы республики.

На новый уровень

А в 2019 году подготовка онкологов в Якутии вышла на новый уровень. Благодаря сотрудничеству Якутского республиканского онкодиспансера и Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова в ЯРОД впервые была создана базовая кафедра «Онкология», где началась углубленная подготовка специалистов и совместные научные исследования, результаты которых будут внедряться в клиническую онкологию. Возглавил ее заслуженный врач РС(Я), почетный работник высшей школы, лауреат Госпремии РС(Я), ветеран онкослужбы Петр Михайлович Иванов.

— Особенно это важно в связи со строящимся Онкоклиническим центром, — считает он. — Уже сейчас в диспансере создается база, готовятся кадры – это молодые, перспективные специалисты, многие из которых сегодня учатся в аспирантуре, набирают материал. И мы серьезно рассчитываем, что с его сдачей научные изыскания в области онкологии в республике выйдут на новый уровень…

Ну, а в его собственных планах – продолжать помогать своим ученикам, готовя для Якутии онкологов-практиков и ученых. Тех, кто, как и он, будет готов ради других к беспощадной войне с раком, сделав это смыслом своей жизни…