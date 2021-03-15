Два спектакля Александра Титигирова едут в Биробиджан

В 2021 году при поддержке министерства культуры РФ Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» якутский театр вошел в программу «Большие гастроли для детей и молодежи». В этом году гастроли ТЮЗа пройдут в Еврейском автономном округе в г. Биробиджан.

С 3 по 10 апреля 2021 года на сцене Театра кукол «Кудесник» жителям и гостям города будут представлены лучшие спектакли из репертуара театра: спектакли «Мой маленький бог» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Режиссер обоих спектаклей – Александр Титигиров.

Эти спектакли пользуются большим успехом в Якутии. Труппа театра очень надеется, что зрители Биробиджана так же поймут и примут наше искусство, наши спектакли.

Хотелось бы отметить, что гастрольные поездки – это возможность не только показать свои спектакли, а прежде всего, привнести свежую струю в развитие театра, обрести новых зрителей, возможность детям из регионов России увидеть лучшие спектакли, созданные на подмостках российских театров.