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Два смертельных ДТП произошло в Якутии

В выходные дни в Якутии произошло два ДТП со смертельным исходом. Водители в момент аварий находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

16 июня в 22:20 м. в с. Сарданга Сунтарского района 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Королла Аксио» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание транспортного средства.

В момент ДТП в машине помимо водителя находились три пассажира. Один из них вылетел из салона и получил травмы несовместимые с жизнью. Остальные не пострадали. Никто из участников не был пристегнут ремнем безопасности.

Выяснилось, что в тот день компания молодых людей поехала купаться на озеро, где все употребили спиртные напитки. Со слов водителя, он не справился с управлением, когда хотел объехать стоящих на проезжей части коров. Освидетельствование показало у мужчины результат 0,91мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Права управления транспортными средствами он не имеет.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 17 июня около 2 часов ночи с. Ынахсыт Нюрбинского района: 54-летний водитель автомобиля «Тойота Суксид» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП 53-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончалась. Водитель и еще один пассажир со множественными травмами доставлены в местную больницу. Два других пассажира не пострадали.

Освидетельствование установило у автомобилиста состояние алкогольного опьянения. В ходе разбирательства выяснилось, что две семьи ехали на празднование Ысыаха в соседнее село.

Только в июне по вине нетрезвых водителей уже произошло 16 ДТП, в которых погибли 5 человек и 21 получил травмы различной степени тяжести, среди пострадавших 3 детей. Только в прошедшие выходные дни на дорогах республики выявлено 73 пьяных водителя, 6 из которых допустили подобное нарушение повторно.

Госавтоинспекция напоминает, что алкоголь оказывает вредное влияние на организм, в том числе и в малых дозах: притупляется внимание, нарушается координация движений, появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству и т.п. Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, легко допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров.

Ситуацию с аварийностью в корне может поменять только изменение отношения самих водителей к проблеме пьянства за рулем, а также их родных и близких, с молчаливого согласия которых нетрезвый водитель позволяет себе выехать на дорогу. Всегда помните о тяжелых, а порой и непоправимых последствиях, к которым может привести управление транспортным средством в состоянии опьянения! Только совместными действиями – взаимопониманием и взаимоуважением, дисциплинированностью и осознанным выполнением всех требований Правил дорожного движения возможно обеспечить спокойствие и порядок на дорогах.

Госавтоинспекция призывает всех граждан сообщать в дежурную часть ГИБДД о нарушениях ПДД и неадекватном поведении водителей. Информацию о пьяных водителях можно сообщать по номерам телефонов: 127, 02, 35-22-22.

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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