Два рекорда в прыжках через нарты и другие итоги турнира северного многоборья

В турнире, который прошел уже в четвертый раз, приняли участие 89 спортсменов из 15 разных команд. За четыре соревновательных дня они состязались в пяти дисциплинах северного многоборья.

20 октября завершился Межрегиональный открытый турнир по северному многоборью памяти В.П. Ефимова. За день до окончания на Зеленом лугу прошли соревнования по метанию топора на дальность.

Дисциплина является одной из самых сложных в северном многоборье, так как требует от участников максимальной собранности и концентрации. Здесь, скорее всего, важна даже не сила броска, а техника. Спортсмен должен знать, в какую сторону бросать топор, траекторию полета снаряда и насколько его «закрутить», чтобы приземлился как можно дальше.

Лидерам по итогам первых трех этапов важно было показать хороший результат, чтобы выступить на последнем этапе с запасом. У многих с первой попытки не получалось, но уже со второй попытки топоры «полетели» и появились хорошие результаты. Так, самый дальний бросок дня получился у Алексея Созонова, который во второй своей попытке бросил снаряд на 182 м 72 см.

Ну а в заключительный день в универсальном зале спорткомплекса «Модун» был проведен последний этап турнира – прыжки через нарты.

Самая энергозатратная дисциплина началась с рекорда республики. Уроженец Оймяконского улуса Георгий Софронов сумел 900 раз перепрыгнуть через нарты и вновь уверенно занял первое место в своей возрастной категории. Его ближайший преследователь отстал от него на более чем 600 нарт.

«С первого прыжка понял, что сегодня могу показать свой наилучший результат. Мой отец с малых лет тренировал меня, и эта победа – его заслуга», — рассказал новоиспеченный рекордсмен республики.

Но на этом рекорды не закончились. Так, среди мужчин вновь блистал Алексей Созонов, который 860 раз перепрыгнул через нарты и тоже установил рекорд республики. Давно мы не видели таких результатов за один день!

После соревнований и совещания судейской коллегии началось торжественное награждение победителей и призеров. Украсили этот вечер своими зажигательными выступлениями ансамбль «Айархаан» и певец Байтыкаан.

Победителей и призеров наградили ценными призами, памятными медалями и грамотами, а абсолютным чемпионам были вручены золотые кубки. Также были учреждены специальные призы от спонсоров, близких и родных Виктора Петровича.

Пользуясь случаем, благодарим за поддержу в организации турнира наших спонсоров, благодаря которым и был проведен этот праздник спорта, – АО «Алмазы Анабара», ОАО «РИК», ООО «Янзолото», НО «ЦФБП» РС(Я), АО «Сахатранснефтегазсбыт», АО «Сахагипрозем», ОА ПО «Якутцемент», ООО «Стройкон», МИЗО РС(Я), ООО «Экспоцентр», «Саханефтегаз», ООО «Дохсун», Торгово-промышленную палату РС(Я), Надежду Егоровну Кононову, Татьяну Николаевну Чаранскую, Антонину Ивановну Корякину и друзей-академиков. Особая благодарность супруге Виктора Петровича, Любови Николаевне, которая от начала и до конца была рядом и помогала организаторам турнира.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Метание топора на дальность

Юноши

Георгий Софронов (Оймяконский) – 123,10 м Ян Маисов (Вилюйск) – 98,40 м Максим Григорьев (Вилюйск) – 93,70 м

Девушки

Амелия Алексеева (Мегино-Кангаласский) – 47,00 м Ванесса Морфунова (Верхневилюйск) – 45,63 м Виктория Алексеева (Мегино-Кангаласский) – 39,11 м

Юниоры

Михаил Соловьев (Чурапча) – 134,38 м Николай Петров (Чурапча) – 123,90 м Константин Туприн (Нерюнгри) – 121,90 м

Юниорки

Диана Павлова (Нерюнгри) – 85,76 м Валерия Туприна (Анабарский) – 80,43 м Инесса Павлова (Верхневилюйск) – 60,37 м

Мужчины

Алексей Сазонов (Чурапча, ЧГИФКиС) – 182,72 м Мичил Лазарев (Чурапча, ЧГИФКиС) – 151,00 м Павел Егоров (Чурапча, ЧГИФКиС) – 134,40 м

Женщины

Илона Татаринова (Нерюнгри) – 79,06 м Алена Луковцева (Чурапча) – 75,29 м Антонина Санникова (Вилюйск) – 70,90 м

Прыжки через нарты

Юноши

Георгий Софронов (Оймяконский) – 900 нарт Денис Колесов (Мегино-Кангаласский) – 261 нарт Александр Копырин (Модун) – 232 нарт

Девушки

Ванесса Морфунова (Верхневилюйск) – 185 нарт Анна Егомина (Верхневилюйск) – 160 нарт Малика Данилова (Горный) – 100 нарт

Юниоры

Михаил Соловьев (Чурапча) – 400 нарт Николай Морфунов (Верхневилюйск) – 340 нарт Данил Иванов (Верхневилюйск) – 330 нарт

Юниорки

Инесса Павлова (Верхневилюйск) – 310 нарт Александра Лобашева (Якутск) – 212 нарт Валентина Борисова (Верхневилюйск) – 210 нарт

Мужчины

Алексей Сазонов (Чурапча, ЧГИФКиС) – 860 нарт Петр Охлопков (Чурапча) – 657 нарт Николай Бубнов (Чурапча) – 530 нарт

Женщины

Илона Татаринова (Нерюнгри) – 241 нарт Пелагея Григорьева (Верхневилюйск) – 222 нарт Алена Луковцева (Чурапча) – 220 нарт

По сумме многоборья

Юноши

Георгий Софронов (Оймяконский) – 6 очков Ян Маисов (Вилюйск) – 14 очков Денис Колесов (Мегино-Кангаласский) – 20 очков

Девушки

Ванесса Морфунова (Верхневилюйск) – 7 очков Анна Егомина (Верхневилюйск) – 12 очков Амелия Алексеева (Мегино-Кангаласский) – 21 очко

Юниоры

Михаил Соловьев (Чурапча) – 6 очков Данил Иванов (Верхневилюйск) – 16 очков Николай Морфунов (Верхневилюйск) – 17 очков

Юниорки

Валерия Туприна (Анабарский) – 16 очков Валентина Борисова (Верхневилюйск) – 18 очков (по качеству) Диана Павлова (Нерюнгри) – 18 очков

Мужчины

Алексей Сазонов (Чурапча, ЧГИФКиС) – 7 очков Николай Бубнов (Чурапча, ЧГИФКиС) – 19 очков Михаил Петров (Нерюнгри) – 26 очков

Женщины