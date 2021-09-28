Два рейса на Якутск ушли в Мирный

Воздушные суда авиакомпаний «Якутия» и С7 перенаправили в запасной аэропорт Мирный по причине неподходящих погодных условий сегодня утром, 28 сентября, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе аэропорта Якутск.

Это рейсы ЯК472 «Симферополь – Москва – Якутск» и С73005 «Москва – Якутск».

Ветер по курсу посадки попутный, его скорость составляет 8-9 м/с, что выше допустимых пределов согласно руководству по летной эксплуатации судов типов Boeing-737-800 и Airbus А321.

В пресс-службе также отметили, что длина ВПП не повлияла на принятие решения.