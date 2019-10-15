Два проекта Якутской ГСХА стали победителями Президентских грантов

Во Втором конкурсе 2019 года проект «Академия волонтера» выиграл грант Президента Российской Федерации на сумму 1 миллион рублей. В рамках проекта зооволонтеры, владельцы домашних животных и люди, собирающиеся заводить питомцев, получат теоретические знания и практические навыки по правильному обращению с животными, в частности, с собаками. Обучение будет проходить на базе Факультета ветеринарной медицины Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

Данный проект включает в себя комплекс мероприятий, направленных на привлечение жителей города Якутска и муниципальных образований республики к волонтерской деятельности, на решение проблемы безнадзорных животных. В рамках проекта планируется проведение республиканского образовательного форума, а также ежемесячных образовательных семинаров, акций, пропагандирующих волонтерство и бережное отношение к животным. На форуме и во время семинаров волонтеры обучатся основам ветеринарии, кинологии, зоопсихологии. Проект будет реализован совместно с Центром по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия).

Второй проект – «Открытые сердца» будет реализован совместно с Федерацией конного спорта Якутии. Он выиграл грант на 1,7 миллионов рублей и направлен на организацию иппотерапии для реабилитации инвалидов и детей с ограниченными возможностям (иппотерапия – метод реабилитации посредством лечебной верховой езды). С 2020 года на базе Якутской ГСХА будут проводиться занятия для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением слуха и зрения), воспитанников Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната. С мая по сентябрь следующего года в ипподроме Якутской ГСХА верховой езде обучатся 100 детей.

Академия выражает благодарность Центру поддержки гражданских инициатив, который помог с оформлением проекта для участия в конкурсе.