Два проекта АГАТУ – победители президентских грантов

Победители конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году определены 15 июня на заседании Координационного комитета. Заседание провел первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей КИРИЕНКО.

На конкурс в период с 26 февраля по 6 апреля 2020 года было подано рекордное количество проектов – 11 085, из них 2 402 со всей России по результатам независимой экспертизы получат поддержку в виде грантов. В числе победителей два проекта Арктического государственного агротехнологического университета.

Так, добровольческий проект по бесплатной стерилизации и кастрации безнадзорных и домашних животных «Человек – друг животных» получит грант в сумме 4 264 269,00 рублей. Это проект студентов-волонтеров волонтерского центра АГАТУ «Академия волонтера», разработанный совместно с Центром по работе с волонтерами Якутии. Проект включает в себя комплекс мероприятий, направленных на снижение численности безнадзорных домашних животных города Якутска, расширению компетенций зооволонтеров, обучению волонтеров практическим навыкам по правильному содержанию животных. В рамках проекта «Человек – друг животных» зооволонтеры на базе Факультета ветеринарной медицины с нового учебного года будут проводить бесплатную стерилизацию и кастрацию домашних животных в городе Якутске, также зооволонтеры будут проводить обучающие семинары для владельце и будущих владельцев домашних животных, волонтеров по методикам гуманного снижения численности безнадзорных животных.

В рамках проекта «Республиканский форум сельской молодежи «Новая Якутия» на базе Арктического государственного агротехнологического университета совместно с молодежным правительством Республики Саха (Якутия) будет создано региональное отделение Российского союза сельской молодежи и пройдет образовательный форум с участием молодых глав сел, молодых специалистов сферы сельского хозяйства, пройдет деловая игра «Молодой фермер». На реализацию проекта будет выделен грант 391 599,00 рублей.