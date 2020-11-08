Два пожара в Амгинском районе

07 ноября 2020 г. в 03.36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в двухквартирном жилом доме на улице Лесная в с.Алтанцы Амгинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения шел дым из под кровли дома. В результате пожара огнем повреждена рахделка печи на 1 кв.м. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 ноября 2020 г. в 19.56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Школьная в п.Н-Куранах Алданского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения был сильный дым, горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража на 49 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасено 1 единица техники, рядом стоящий жилой дом, надворная постройка.

07 ноября 2020 г. в 22.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на улице Поисеева в с.Соморсун Амгинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения было задымление в бане. В результате пожара огнем поврежден пол на 1 кв.м. Причина, предворительно, короткое замыкание. Виновне лицо и ущерб устанавливаются. Спасена баня.

07 ноября 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 1 сообщение о горении мусора на улице Ярославского в г.Якустке. В результате пожара произошло горение мусора в мусорном баке на 0,5 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!