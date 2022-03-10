10.03.2022
16:57
158
Экономика
Два помидора почти за 500 рублей: Якутяне сообщают о повышении цен
За две недели ЦУР Якутии зафиксировал в соцсетях 33 сообщения от жителей республики на повышение цен — сообщает Sakhapress.
По жалобам проводится проверка Оперштабом по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка под руководством зампреда правительства республики Михаила Никифорова.
Между тем в паблике @novosti_yakutska опубликовали ценник пары помидоров в одном из супермаркетов Якутска. Если верить ценнику, 7 марта в этом торговом пункте полкило помидоров стоило больше 400 рублей.
Подробнее https://sakhapress.ru/archives/275438
Фото: Из соцсетей
Источник: Sakhapress.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.03.2022
91
10.03.2022
294
10.03.2022
311
10.03.2022
243
10.03.2022
208
10.03.2022
567
10.03.2022
851
10.03.2022
155
10.03.2022
247
10.03.2022
2854
10.03.2022
190
10.03.2022
1065
10.03.2022
1684
10.03.2022
693
10.03.2022
1093
10.03.2022
365
10.03.2022
297
10.03.2022
508
10.03.2022
334
10.03.2022
187
10.03.2022
756
10.03.2022
331
10.03.2022
262
10.03.2022
454
10.03.2022
180
10.03.2022
229
10.03.2022
198
10.03.2022
301
10.03.2022
293
10.03.2022
317
10.03.2022
173
10.03.2022
813
10.03.2022
569
10.03.2022
719
10.03.2022
351
10.03.2022
1232
09.03.2022
436
09.03.2022
338
09.03.2022
1011
09.03.2022
984
09.03.2022
613
09.03.2022
5288
09.03.2022
284
09.03.2022
846
09.03.2022
1122
09.03.2022
1746
09.03.2022
1433
09.03.2022
296
09.03.2022
388
09.03.2022
370
09.03.2022
299
ТОП НОВОСТИ
06.03.2022
37447
07.03.2022
21738
07.03.2022
20176
09.03.2022
9611
04.03.2022
9544
04.03.2022
7142