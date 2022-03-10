10.03.2022
16:57
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Экономика

Два помидора почти за 500 рублей: Якутяне сообщают о повышении цен

За две недели ЦУР Якутии зафиксировал в соцсетях 33 сообщения от жителей республики на повышение цен — сообщает Sakhapress.

По жалобам проводится проверка Оперштабом по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка под руководством зампреда правительства республики Михаила Никифорова.

Между тем в паблике @novosti_yakutska опубликовали ценник пары помидоров в одном из супермаркетов Якутска. Если верить ценнику, 7 марта в этом торговом пункте полкило помидоров стоило больше 400 рублей.

Подробнее https://sakhapress.ru/archives/275438

Фото: Из соцсетей
Источник: Sakhapress.
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