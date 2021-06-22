Два подростка утонули возле Октемцев

В 21.01 21.06.2021 года в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия), по системе 112 поступило сообщение, что га озере Бере Кюеля возле села Октемцы утонули два подростка. Для выяснения обстоятельств происшествия и организации поисковых работ на место происшествия выдвинулись силы и средства Центра ГИМС, Службы спасения Якутии ОМВД России по Хангаласскому району.

В ходе организационного взаимодействия установлено, что на несанкционированном, необорудованном месте для купания, без присмотра взрослых на озере Бере Кюеля села Октемцы утонули два подростка. На месте происшествия для установления причин происшествия работают сотрудники Центра ГИМС, Службы спасения Якутии, полиции, а также оказания психологической помощи с родственниками утонувших подростков организована работа психолога регионального управления МЧС России и психологов района.

Следователем Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РС (Я) по данному факту начата процессуальная проверка.

Оба тела извлечены из воды, работы завершены. На месте происшествия работает следователь Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РС (Я).