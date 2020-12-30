Два отделения открылись в Якутском онкодиспансере

Сразу два новых отделения открылись в декабре в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Для клиники, которая в этом году отметила 70 лет, это стало хорошим завершением юбилейного года.

Без наркоза и скальпеля

Максимально точно, минимально травматично. Именно такова специфика работы отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения – одного из высокотехнологичных направлений медицины, особенно бурно развивающегося в последние годы.

В помощь докторам нового отделения – методы лучевой визуализации: УЗИ, компьютерная томография, МРТ, маммограф и т.д. Именно с их помощью они достигают опухоли через маленький прокол, получают материал для исследования и устанавливают диагноз даже тогда, когда опухоль, к примеру, еще очень мала или расположена глубоко. А помимо этого, при необходимости через кожный прокол под рентген контролем выполняют различные хирургические вмешательства.

Отделение оборудовано всем необходимым. Например, УЗИ-аппарат экспертного класса, полученный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», обладает функцией совмещать изображения КТ, МРТ и УЗИ в режиме онлайн. А значит, проводить таргетную, прицельную биопсию. Есть теперь возможность проводить Fusion- биопсию предстательной железы.

— Основной контингент наших пациентов – это те, кому нужно подтвердить или опровергнуть диагноз «рак», – рассказывает заведующий отделением Петр Никифоров. – Когда для этого, например, необходимо взять биопсию из опухоли, которая находится глубоко в организме или очень мала. С помощью лучевой визуализации это можно делать максимально точно.

Например, под контролем компьютерной томографии теперь можно выполнять биопсию опухоли легкого – эффективно и практически бескровно, хотя раньше для этого потребовалась бы операция. Точный диагноз удается поставить максимально быстро, а значит, тут же назначить адекватное лечение, что особенно важно в запущенных случаях. Такую же биопсию с помощью УЗИ с функцией объемной навигации в режиме реального теперь врачи ЯРОД могут делать при образованиях печени, почек и т.д.

— Планируем мы развивать и лечебную деятельность, что особенно важно в сопроводительной терапии онкобольных, при паллиативном лечении. Теперь, не отправляя пациентов в другие клиники, мы можем так же, через проколы кожи, устанавливать пациентам нефростомы (когда опухоль блокирует отток мочи), делать дренаж и стентирование желчных протоков и т.д. Большие возможности у метода радиочастотной термоабляции, который как бы выжигает очаги опухоли. Это особенно эффективно при первичном раке печени. Раньше это делали только через открытый доступ. Теперь практически все манипуляции идут чрескожно и под местной анестезией,– рассказывает Петр Владимирович.

При отделении, в котором работают четыре врача, три операционных медсестры, два рентгенлаборанта, постовая медсестра и санитарка, предусмотрен дневной стационар. После процедуры, например, биопсии, пациент остается на день под контролем медиков. Если все нормально, вечером его отпускают домой.

— Рентгенохирургические методы позволяют кардинально повысить диагностику и лечение онкобольных, улучшить качество их жизни. Вот почему онкодиспансеры в России все активнее стараются открывать у себя такие отделения. И это здорово, что теперь оно появилось у нас, – сказал Петр Никифоров.

На клеточном уровне

Еще одна важнейшая служба, впервые открывшаяся в ЯРОД 14 декабря, – это патологоанатомическое отделение. Его задача – максимально расширить спектр исследований материала, получаемого во время операций, чтобы помочь врачам-клиницистам подобрать наиболее эффективную схему лечения.

При этом возможности нового отделения, где работают врач, лаборант и биолог, поистине безграничны. Здесь могут определить стадию заболевания и интенсивность злокачественного процесса. А также, изучая опухоль, сказать, что она собою представляет и насколько опасна.

— Мы занимаемся интраоперационными исследованиями, которые помогают определить дальнейшую тактику ведения пациентов. До открытия отделения на базе нашего диспансера подобные работы выполнялись в ограниченном формате – в виде экспресс-диагностики. Для получения более углубленного результата материалы приходилось отправлять в профильную лабораторию РБ№1.Теперь практически весь спектр работ мы сможем делать сами, – говорит заведующий отделением Эрик Атласов.

С открытием новой службы развитие патологоанатомических исследований в диспансере выходит на новый уровень. В первую очередь, рассказал Эрик Айалович, поменяется процесс обработки биоматериала. Новый вакуумный процессор – его закупили специально к открытию – готовит их для более длительной консервации и последующих лабораторных исследований.

Есть теперь в новом отделении и единственный в Якутии

специализированный сканер микропрепаратов, который позволяет сохранять данные в специальном формате и при помощи телемедицинских технологий при необходимости отправлять в другие ЛПУ.

Одновременно с этим значительно сократится срок ожидания результата анализов. «Мы стараемся максимально переходить на цифру, отказавшись от бумажных носителей. Это значит, что доктора диспансера наши заключения в электронном виде будут получать сразу», – говорит заведующий.