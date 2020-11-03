Одной из ключевых тем научно-практической конференции Biotechclub стало обсуждение подходов к лечению аутоиммунных заболеваний. В частности, речь шла об эффективности применения таргетной терапии и перспективах персонифицированного лечения пациентов с такого рода болезнями.



«Таргетная терапия уверенно замещает неспецифические иммуносупрессивные препараты, и, таким образом, постепенно становится частью основного подхода к лечению аутоиммунных заболеваний, — рассказал Владимир Краснов, к. м. н., доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России. — По моему мнению, на сегодня существует два основных перспективных направления в области терапии аутоиммунных заболеваний. Первое заключается в применении последовательной, поликомпонентной таргетной терапии заболевания, направленной на разные звенья его патогенеза.



При этом подход должен быть индивидуализированным с учетом возможного наличия у пациента еще одного коморбидного, в том числе аутоиммунного заболевания. Широко обсуждается генетически детерминированная предрасположенность к срыву иммунной толерантности. Поэтому вторую перспективу я вижу в поиске универсальной молекулы, запускающий все аутоиммунные заболевания в самом начале. Где-то есть мишень, воздействие на которую позволило более эффективно на ранних этапах предупреждать развитие одного-двух-трех заболеваний у конкретного пациента».



Эксперт с сожалением добавил, что к решению задачи полного исцеления пациентов с аутоиммунными заболеваниями современная медицина пока не подошла. В отличие от многих инфекционных заболеваний, ученые не знают, что именно запускает механизм аутоиммунной болезни. Современные препараты воздействуют на звенья патогенеза, но не влияют на этиологический фактор. «Рано или поздно воздействие на более раннее звено патогенеза, более универсальное, возможно позволит нам приблизиться и к этиологическому фактору», — добавил невролог.



По мнению специалиста, сегодня многие врачи теряют системный подход в лечении пациентов: «Последнее время, работая в разных отраслях медицины, специалисты работают в узких нишах. Неврологи, гематологи, онкологи говорят, что это не их патология, и отправляют к специалисту другого профиля, а тот перенаправляет дальше.



Такие конференции как Biotechclub позволяют нам послушать разных специалистов и найти точки соприкосновения, причем, не просто клинические точки соприкосновения, а именно таргетно-молекулярные точки соприкосновения, где бы мы могли совместно работать». Владимир Краснов также добавил, что было важно, например, получить информацию, что в лечении псориаза могут использоваться препараты, теоретически способные ухудшить течение рассеянного склероза. А при условии, что пациент имеет как правило не одну, а несколько аутоиммунных патологий, проблема учета коморбидности в современной медицине носит довольно масштабный характер. Поэтому обмен опытом в такой тесной обстановке полезен, интересен и необходим.



В треке по аутоиммунным заболеваниям в конференции также участие приняли Сергей Лукьянов, ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Дмитрий Чудаков, заведующий отделом молекулярных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Владислав Хайрутдинов, доцент кафедры дерматологии и венерологии Военно-медицинской академии, Булат Бакиров, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 Башкирского государственного медицинского университета, Инна Гайдукова профессор кафедры терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова, модератором сессии стала Арина Зинкина-Орихан, руководитель отдела клинической разработки «Аутоиммунные и орфанные заболевания» биотехнологической компании BIOCAD.



«Это наш первый опыт проведения Biotechclub в таком формате, — рассказала Арина Зинкина-Орихан, — и довольно успешный! Мы смогли привлечь максимальное число участников, сократив при этом их временные затраты. Интересно, что многие проблемы вне зависимости от специализации врачей, занимающихся лечением аутоиммунных заболеваний, очень похожи: применение препаратов при ряде заболеваний и/или у определенных пациентов вне рамок официальных показаний (off-label), проблема приверженности больных к лечению и роль пациентских организаций, ведение беременных с такими заболеваниями и многое другое. Самое главное, что эти проблемы обсуждаются, а значит у нас есть шанс в уже в обозримом будущем найти их решения».



Онлайн-формат конференции, по словам Павла Яковлева, вице-президента по ранней разработке и исследованиям BIOCAD, позволил организаторам привлечь к мероприятию большее число людей, как участников, так и слушателей. В этом году число спикеров вдвое больше, чем в предыдущие годы, когда проводилась конференция, а за первый день трансляции BiotechClub суммарно прослушали более 3,5 тыс. человек.



