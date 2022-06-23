Два новых чемпиона мира из Якутии

Татьяна Баишева — новая чемпионка мира по мас-рестлингу в весовой категории свыше 85 кг Станислав Иванов — чемпион мира по мас-рестлингу в весовой категории до 85 кг. Видео тгк «Спорт Якутии»

Фото: тгк «Спорт Якутии» Источник: тгк «Спорт Якутии»

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