В Якутске два наезда на детей — доставлены с травмами в больницу…

Вчера на территории г. Якутска произошло 2 наезда на несовершеннолетних пешеходов. сообщает тгк Столичная Госавтоинспекция

30 марта, около часу дня, 31-летний водитель, управляя автомашиной марки «Тойота Витц», совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика 8 лет который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на перекрестке ул. Хабарова и Богатырева.

В результате дорожно-транспортного происшествия прибывшая бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу с различными травмами.

Согласно акта проведенного освидетельствования, состояние опьянения не установлено.

В это же время, около часу дня, 37-летний водитель, управляя автомашиной марки «Ниссан Альмера», совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика 6 лет, который перебегал дорогу в неположенном месте, возле дома №36, по ул. Лонгинова.

В результате дорожно-транспортного происшествия прибывшая бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу с различными травмами.

Согласно акта проведенного освидетельствования, состояние опьянения не установлено.

Из объяснения водителя следует, что следуя по улице Лонгинова, со стороны улицы Ново-Карьерная в сторону 38-го дома при следовании на дорогу выбежал мальчик из-за стоявших на парковке машин, в следствии чего совершил столкновение. В момент ДТП скорость автомашины не превышала 30 км/ч, но из-за ледяного покрытия на дорожном полотне машину не смог остановить несмотря на экстренное торможение.