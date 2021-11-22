Два миллиона прослушиваний в Spotify и шокирующая история гитариста Мичила Мекумянова!

Композиция каждый, кто делал тебе больно якутской рок-группы забей, лерочка пересекла черту за два ляма! Успех был очевиден после невероятного резонанса в Тик Токе.

Просто колоссальный успех для молодой группы, которая этой осенью перебрались из Якутска в музыкальную столицу России – Санкт-Петербург! Как известно, за каждой песней стоит история, а за талант порой приходится платить… История невероятно талантливого гитариста Мичила МЕКУМЯНОВА потрясает, трогает за живое, а порой и возмущает. Как и всякая хорошая музыка словно поцелуй Дьявола, никого не оставляет равнодушным.

Дитя во времени

«Child in time» — название песни Deep Purple

Мичил родился в Сунтаре, в детстве был невероятно живым, любопытным, мягким, ооочень разговорчивым. Мальчик частенько доставал взрослых бесконечным потоком вопросов, из-за чего ему часто делали замечания, повышали голос, а порой кричали и отмахивались. Но в отличие от большинства детей, которые, как правило, начинают плакать, Мичил никогда не унывал, не обращал внимания на откровенную грубость со стороны старших, и продолжал радоваться жизни, что естественно для ребенка. Такой милый, трогательный мальчик с кудряшками цвета воронова крыла и огромными, вечно любопытными глазами.

«Я легко вступал в разговор и находил общий язык с любым человеком, и с малышами, и с пожилыми».

Конец детства

«Childhood’s end» — название песни Pink Floyd

Затем Мичила отдали в детский сад. Дети стали отторгать необычного мальчика, частенько оскорбляли и буллили.

«Дети могут быть очень жестокими, когда почувствуют власть над другим ребенком. Конечно, не все такие».

В это непростое для него время социализации начались проблемы с родителями. В доме воцарилась неприятная погода.

«Видел у нас дома много пьяных выходок от знакомых отца».

В 6 лет мальчик чуть не стал жертвой сексуального насилия, как вспоминает сам гитарист, все обошлось, так как «вовремя спалили».

Школа

«School» — название песни Nirvana

Когда будущего музыканта отдали в школу, от веселого и вечно смеющегося ребенка мало что осталось. Он стал тихим и погруженным в себя, предпочитал оставаться незамеченным, лишь бы оставили в покое. Учительница упорно выставляла его «самым тупым мальчиком» перед всем классом. При молчаливом одобрении педагога, начался жестокий буллинг в сторону Мичила от всех одноклассников, кроме одного.

«Он иногда защищал меня. Я очень благодарен ему за это».

Позже мальчика перевели в другой класс. Буллинг чуть уменьшился, но бывшие одноклассники все равно продолжали доставать его, когда он был один, вне своего нового класса. Так и прошли начальные классы.

Рок-н-ролл, старшая школа

«Rock & Roll High School» — название песни The Ramones

Подростковый возраст изменил Мичила. В 6-ом классе он вступил в компанию ровесников, с которыми стал равным среди равных. Но какой ценой… Чем же они занимались?

С новыми дружками они частенько вымогали деньги у ровесников. Ценились сила, воля, умение драться.

«Начал токсикоманить, курить, заниматься вандализмом. То есть, мы все такие были. Параллельно с этим занимался боксом и борьбой. Я вырос, и уже не давал себя в обиду».

В 7-ом классе родители отдали юного разбойника в кадетскую школу, откуда он сбежал. И, наверно, вновь пошел бы на улицу, в компанию дружков, но…

Новая эра

Как раз в это время семья купила ему первую гитару, и вся жизнь Мичила изменилась! Подросток играл запоем — каждый день более 10 часов! Он не хотел ни учиться, ни общаться с друзьями и семьей. Весь мир заслонила ему эта гитара.

Начались проблемы в школе, Мичил стал двоечником. Он часто прогуливал уроки, лишь бы не расставаться с гитарой.

Ничего на свете лучше нету…

Начиная с 8-го класса, Мичил начал играть в рок-группах и зависать с другими гитаристами. Чрезвычайно ценил общение с теми, с кем был на одной волне.

«Хорошие ребята, до сих пор вспоминаю те беззаботные дни. В это время отец перестал пить, и начал следить за здоровьем, поддерживать нашу семью. За что я очень благодарен родителям».

Новый удар судьбы!

Затем юноша очень сильно заболел.

«В одно утро понял, что не могу встать. Начались бесконечные больницы, поликлиники — куча потраченных нервов, времени, сил. Эта болезнь не лечится… И буквально 24/7 постоянные боли, вплоть до сегодняшнего дня».

Примерно в это время ушла из жизни бабушка музыканта, которая лучше других понимала и поддерживала его. Это событие Мичил пережил очень болезненно и тяжело.

Призрачная любовь

«Ghost love score» — название песни Nightwish

Первая любовь обрушилась на талантливого парня, как лавина! Отношения были страстными, но при этом токсичными и уродливыми. Гитарист многое пережил, старался сохранить отношения, но поножовщина с ее стороны во время очередной ссоры стала краем. После этого последовал неминуемый разрыв.

Время лечит… Мичил полюбил вновь, и снова трагично…

«Я очень боялся признаться ей, перестали общаться. Может я что-то упустил… Вскоре она свела счеты с жизнью из-за тяжелой депрессии. У нее была проблемная семья. До сих пор больно…»

Белый кролик

«White rabbit» — название песни Jefferson Airplane

После личной потери, юноша снова перенес нападение.

«И опять чуть не был убит поножовщиной от пьяных соседей, где снимал комнату в квартире. Минус психика ха-ха-ха».

Мичил снова связался с плохой компанией, начал принимать наркотики, злоупотреблял алкоголем. Все это продолжалось около трех лет.

«Но однажды я понял, что это вредит мне, моим близким, и решительно отказался от всего этого».

Шоу должно продолжаться

«The show must go on» — название песни Queen

Мичил женился, в молодой семье появился сын. Казалось, все в его жизни наладилось. Но… пара распалась.

«Тоже тяжело пережил. Слишком поспешили с этим. Сейчас снова переживаю трудную ситуацию, но пока не готов об этом говорить. Но не волнуйтесь, я в порядке, не сломлен».

«Иногда я вспоминаю все, что со мной произошло, и понимаю, что все эти ситуации очень сильно повлияли на мое творчество и личность. Сегодня я чувствую искреннюю благодарность к каждому человеку, с которым пересекался, пусть даже на пару секунд. За все, что было в моей жизни — за все хорошее и за все плохое».

«Что бы ни происходило в моей жизни, как бы все ни складывалось, я не переставал заниматься музыкой. И благодаря любимому делу, я не опустился на самое дно. Когда я играю — я живу!»

Послужной список Мичила Мекумянова

Төлөн – якутский рок

103 – этно метал

8Faces – ню-метал

Псы Байаная – этно метал

LANE4ME – инди рок

Бай5ал – этно рок

Crispy Newspaper – панк рок

K’hara – блэк метал

Скоропостижная Кончина – грайнд блэк метал

Tea & Sofa – инди рок

Kyn Sol – поп музыка

Буревестник – панк рок

Помимо этого, Мичил – звукорежиссер и аранжировщик, помогает молодым группам и музыкантам.

Сотрудничал с ЛЭГЭНТЭЙЕМ, НИКОЙ, Варей ЛАРИОНОВОЙ – Ый Кыыhа, Петром КУЛАКОВСКИМ, Ian Holpes, Майей СЕРГИНОЙ, Сулусом БАИШЕВЫМ, Максом ГРИНОМ, Валентином МАКАРОВЫМ и другими.

Учился в Якутском музыкальном колледже (училище) им. М.Н. Жиркова, но так и не осилил. Может, из-за болезни, а может, потому что были другие приоритеты.

В 2016 году играл с симфоническим оркестром свою собственную музыку в уникальном проекте «Sympho ROCK», прошедшим в рамках культурной программы VI Международных спортивных игр «Дети Азии».

В 2017 году известная российская рок-группа «Харакири» пригласила его в свой состав в качестве гитариста.

В июне 2021-го был приглашен симфоническим оркестром в качестве сессионного гитариста.

Работал в Саха политехническом лицее и в Доме Музыкантов, практически с момента открытия.

Прямо сейчас

В данное время Мичил занят в двух группах. Помимо забей, лерочка играет в пост рок группе Element of Dust. Ребята из группы также перебрались в Санкт-Петербург и успели сыграть на сольном концерте альтернативной группы Имя Твоей Бывшей, кстати тоже якутян, в качестве разогревающей группы.

Как видим, якутским рокерам стало тесно в республике, и они пробивают головой потолок, внедряются в Петербурге. Сколько у них амбиций, энергии, желания добиться успеха! Путь рокера тернист, он не усыпан розами, почетными грамотами и медалями. Их часто не понимают, а то и осуждают, даже боятся и ненавидят. Но это целый мир, огромный эгрегор, который выталкивает лучших из лучших на фантастические успехи. Тысячная толпа подпевает на вечернем стадионе с зажигалками. Миллионы скачивают музыку. Потому что эта музыка отражает ритм эпохи стремительных перемен.

«Мы играем инструментальную музыку. Мы не ставим задачу навязывать людям свои мысли. Наоборот, даем слушателям свободу в мыслях и переживаниях».

Уникальный ньюсмейкер

После общения с Мичилом понимаешь, что он несет свободу не только через музыку. Жизнь молодого гитариста полна потерь и трагедий, но он не утратил при этом доброты, смелости и самое главное «чувства свободы». В обществе многие хотят казаться более благополучными, «тюнингованными». Нередко при этом теряют свою индивидуальность, становятся, образно говоря, плоскими, типовыми. «Отфильтрованные» и «отфотошопленные» люди, напрочь забывшие вкус свободы, мало кому интересны.

И на этом фоне Мичил Мекумянов – уникальное явление нашего времени. Он свободно говорит о своей жизни, не боится обнажать раны своей души или показаться уязвимым. Он полностью принимает себя и не старается казаться лучше, чем есть. Мичил не прогибается, пытаясь угодить незнакомцам. Его мощный талант не вмещается в узкие рамки, одобренные обществом. И возникает некий бунт, когда новые энергии попирают старые. Лучше всего это выражается мирным путем, через рок-музыку.

Мичил Мекумянов предельно честен в своей музыке, выражая собственный опыт. Именно поэтому она резонирует в сердцах миллионов.

Махтал Мичилу за откровенность высшего пилотажа! Такой ньюсмейкер — настоящее удовольствие для журналиста.

забей, лерочка

Ну, и о главном успехе.

«Музыканты этой группы попросили меня сочинить гитарную партию для песни «каждый, кто делал тебе больно». Я согласился. Все получилось очень быстро. Работал над партией всего-то полчаса, но вложил всю душу. Кто бы мог подумать, что эта песня соберет столько прослушиваний!».

Через месяц ребята пригласили меня в группу. Согласился после первой репетиции. У нас очень хорошая синергия.

Состав группы забей, лерочка:

Лера МУДРОВА – вокал

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ – бас гитара

Александр ТОКАРЕВ – ударные

Ренат МАКСУТОВ – звукорежиссер

Мичил МЕКУМЯНОВ – соло гитара

Группа образована летом 2021 года.

Музыкальный «Медичи» Якутска о ММ

Кирилл ТРЕТЬЯКОВ, директор школы современной музыки «Дом музыкантов» города Якутска.

«Мичил – очень музыкальный, творческий человек, виртуозный гитарист, автор музыки, аранжировщик, который в 18 лет солировал с симфоническим оркестром собственные композиции. На сегодня записал более 200 песен для местных музыкантов и учеников Дома Музыкантов. Удивительно, но в детстве педагог музыкальной школы вынес вердикт, что у него нет слуха. Сегодня Мичил занимается любимым делом, создает музыку, которую слушают сотни тысяч, миллионы людей. Это заслуженный результат, ведь заниматься музыкой – это огромный труд. И только тот, кто любит это дело по-настоящему, вопреки всему взбирается на звездный небосвод. Мы в Доме Музыкантов развиваем сообщество таких талантливых людей, стараемся обеспечивать работой, проектами и выступлениями. Результаты уже есть, да и младшее поколение растет».

Кирилл Третьяков очень помог в написании этой статьи. Это человек с особой миссией, который помогает творческим людям, музыкантам, тем, что дает им работу, поддерживает рублем в суровом материальном мире. Собирая лучших в Доме Музыканта, руководитель создает неповторимую творческую и креативную атмосферу, в которой учатся дети, имена которых мы, надо полагать, скоро услышим.

А помнишь, как все начиналось?

Благодарить за состав группы надо барабанщика Сашу, который оказался весьма коммуникабельным парнем.

Александр Токарев, ударник

— С Мичилом познакомились в 2016 году, вместе играли и играем в пост рок группе Element of Dust. С Димой в 2018 году, тогда мы вместе начали играть в трибьют кавер группе RHCP, параллельно работая в только открывшемся Доме Музыкантов («Школе Современной Музыки»). С Лерой познакомились летом 2020 года, в Доме Музыкантов немного поговорили о музыке и все. В мае 2021-го она мне написала в инстаграм, мы возобновили общение. В конце июня предложила играть вместе в группе, и доверила мне найти музыкантов.

Магический процесс творения

Лера пишет песни, ребята создают музыку. Если точнее, Мичил сочиняет мелодии, кладет аккорды на предложенную песню. После чего ребята все вместе корректируют, выбирают, пробуют разные варианты.

«Но бывает и так, что все случается в моменте. Мы просто пробуем что-то сыграть в формате джема и сразу выходит хорошо. В конечном итоге все так и оставляем. В таких случаях самое главное записать этот момент на диктофон или просто запомнить все», — говорит Саша.

Альбом уже на подходе и будет на всех площадках! Что же чувствуют музыканты?

«Чувства странные, объяснить сложно, но кажется все происходит так, как должно происходить. Мы подписали контракт с лейблом, с которым сотрудничала Лера. К сожалению, когда нет денег, связей и ресурсов, сложно продвигать музыку своими силами. Очень много нюансов и работы, на которую нужны время и энергия. Есть риск перегореть, если мы будем заниматься всем этим и мало времени уделять музыке», — считает Саша.

«Мы надеемся, что альбом достигнет таких же высот в будущем, потому что каждый из нас вложил в него много сил и времени. Работа над альбомом шла без каких-либо ступоров в музыкальном плане. Песни сочинялись быстро и причем почти сразу начинали нравится всем участникам коллектива. Все помогали друг другу сочинять песни дальше, играя и привнося идеи, которые в свою очередь уже давали что-то новое другим. Так и появились эти песни, как конструктор по кусочкам. Переслушали кучу музыки, делились какими-то группами друг с другом и старались брать лучшее от каждой из них, пропустить через себя и выразить уже по-своему», — вспоминает Дмитрий Алексеев, бас-гитара.

Что для вас вдохновение?

«Вдохновение вокруг нас, оно кроется в мелочах: в смешных нарядах, словах, фразах. В воспоминаниях, рефлексии и личных переживаниях», — говорит Дима.

«У меня не бывают вдохновения. Главное, чтобы была энергия и свобода в башке», — признается Мичил.

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