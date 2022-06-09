Два лесных пожара действуют вблизи населенных пунктов Якутии

Всего в республике действуют шесть лесных пожаров.

В Якутии на утро 9 июня действуют шесть лесных пожаров, два из которых — вблизи населенных пунктов. Об этом рассказал первый заместитель председателя ГоскомОБЖ Якутии Иннокентий Андросов.

По словам Андросова, два лесных пожара действуют вблизи села Тээнэ Олекминского района и у села Осохтох Верхоянского района. «За сутки лесопожарными формированиями применено 17 воздушных судов для авиапатрулирования земель лесного фонда и тушения лесных пожаров на территориях 18 районов», 一 сказал зампредседателя ГоскомОБЖ. Шесть пожаров действуют в зоне обслуживания в Алданском, Хангаласском, Усть-Майском, Олекминском районах, в зоне контроля в Верхоянском и Олекминском улусах. На сегодняшний день пожары в зоне обслуживания локализованы. В тушении данных возгораний задействованы 188 парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесной охраны, сотрудников МЧС и мобилизованные из числа местного населения.

За минувшие сутки ликвидирован один пожар в Оймяконском районе, который действовал в 62,6 км от с. Терют.