11.08.2022
17:26
292
Экология
Два лебедя выплыли из огражденного вольера на озере Щорса в Якутске 🦢🦢🙀
Два лебедя выплыли из огражденного вольера на озере Щорса в Якутске.🦢🦢 Находясь на воле они легко могут стать жертвой хищников — сообщает телеграм-канал ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ.
Фото: https://t.me/sakhahunter
Источник: https://t.me/sakhahunter
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