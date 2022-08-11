11.08.2022
17:26
292

Экология

Два лебедя выплыли из огражденного вольера на озере Щорса в Якутске 🦢🦢🙀

Два лебедя выплыли из огражденного вольера на озере Щорса в Якутске.🦢🦢 Находясь на воле они легко могут стать жертвой хищников — сообщает телеграм-канал ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ.

Фото: https://t.me/sakhahunter
Источник: https://t.me/sakhahunter

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