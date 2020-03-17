Два крыла Регионального сосудистого центра

На таком высоком уровне интенсивности не работает, пожалуй, ни одна служба больницы, хотя в Центре экстренной медицинской помощи напряженностью в работе трудно кого-либо удивить. Повседневная работа кардиологического «крыла» Регионального сосудистого — инфаркт, остановка сердца и прочие крайние состояния, задача же неврологического «крыла» — спасение от инсульта. В экстренную приемную РСЦ больного доставляют «скорая» или санитарная авиация, и здесь он проходит самый первый этап лечения и реабилитации.

На будущий год Региональному сосудистому центру Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи исполнится уже десять лет.

Николаева Татьяна Яковлевна

О том, как все начиналось, говорит Татьяна Николаева, д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института СВФУ, научный руководитель РСЦ РБ№2-ЦЭМП.

— Инициатива открытия Регионального сосудистого центра принадлежит неврологам. В 2007 году было такое пилотное предложение от Вероники Игоревны Скворцовой, которая в те годы возглавляла кафедру фундаментальной неврологии Российского государственного медицинского университета, эта программа была предложена минздраву России и получила поддержку. Это был грандиозный план по снижению заболеваемости и смертности от инсульта. Потом присоединились кардиологи, рамки проекта расширились, и родилась федеральная программа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (это инсульт, острое нарушение мозгового кровообращенияи и острый коронарный синдром). Наша республика одной из первых территорий, где были развернуты региональные сосудистые центры и созданы первичные сосудистые отделения, попала в пилотный проект.

Мы предложили открыть центр на базе РБ№2-ЦЭМП. Региональный сосудистый центр был открыт, причем были открыты сразу еще и два первичных сосудистых отделения в Мирном и Нерюнгри. Наша больница оказалась как раз той базой, где функционируют нейрохирургия, хорошая реанимация, есть терапия, неврологическое отделение, отделения КТ и МРТ, у нас очень сильные рентген — хирурги – все это вместе функционально позволило в короткие сроки развернуть работу РСЦ.

Сосудистая программа заработала, и результат не заставил себя долго ждать, открытие центра значительно повлияло на всю систему оказания помощи больным в острейшей стадии инсульта и острого коронарного синдрома. Мы смогли внедрить абсолютно новый принцип работы с нашими пациентами – мультидисциплинарный, внедрили высокотехнологичные методы оказания помощи в острейшей стадии, такие, как тромболитическая терапия, хирургические, нейрохирургические вмешательства, мы стали оперировать на разорвавшихся аневризмах в остром периоде, и часть пациентов, которые раньше умирали, выжили только благодаря организационным формам, которые были внедрены.

Это повлияло на снижение смертности населения, снизился процент не только выживаемости, но и инвалидизации, возросло количество пациентов, возвращающихся после инсульта к повседневной нормальной жизни.

Степанова Наталья Валентиновна

О дне сегодняшнем рассказывает Наталья Степанова, руководитель Республиканского сосудистого центра РБ№2-ЦЭМП:

— К нам поступают пациенты с острыми состояниями, такими как инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, острое нарушение мозгового кровообращения.

Рассчитан региональный центр на сто коек, это четыре отделения: отделение неотложной кардиологии, отделение неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и два отделения реанимации: кардио- и нейрореанимация. За 2019 год врачи отделения кардиореанимации провели около семисот, врачи нейрореанимации – порядка тысячи консультаций. Ими даются рекомендации, уточняются диагнозы, часть пациентов эвакуируется к нам для проведения высокотехнологичного обследования и лечения.

С каждым годом количество пациентов растет, за 2019 год в отделении кардиологии пролечено тысяча четыреста пациентов, еще полторы тысячи – в неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В отделениях центра проводятся высокотехнологичные методы обследования и лечения. При остром коронарном синдроме — коронарография, в дальнейшем – стентирование коронарных артерий, при остром нарушении мозгового кровообращения ишемического типа — тромболитическая терапия в первые часы, церебральная ангиография и нейрохирургические операции.

Видеоконсультация с районом

К нам поступают пациенты со всей республики, врачи центральных районных больниц в круглосуточном режиме получают телемедицинские консультации наших специалистов. В случае необходимости в течение первых суток от начала заболевания пациенты переводятся к нам при помощи санитарной авиации, а после лечения в отделениях нашего центра — на второй этап реабилитации в реабилитационные отделения в Якутске и на амбулаторное лечение.

В РСЦ работает большая команда высококвалифицированных специалистов: кардиологи, неврологи, анестезиологи-реаниматологи, психологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, специалисты мультидисциплинарной бригады, средний и младший медицинский персонал, имеющий опыт работы с этой категорией экстренных пациентов. С 2001 года в больнице работает телемедицинский центр, с 2017 года он работает в круглосуточном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни.

Кылбанова Елена Семеновна

— В 2011, когда открывался РСЦ, — вспоминает Елена Кылбанова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней и общеврачебной практики факультета последипломного образования врачей медицинского института СВФУ, научный руководитель РСЦ РБ№2-ЦЭМП, — мы набрали молодых специалистов, и в первое время было, конечно, сложно наладить работу целого отделения с группой реанимации и интенсивной терапии, но мы прошли этот этап, сейчас те молодые врачи стали уже опытными докторами.

Это очень хорошо подготовленные, и теоретически, и практически, специалисты, у них есть интерес, они очень много читают, занимаются не только практической, но и научной работой.

Все годы существования центра мы проводим чрескожноекоронарное вмешательство с последующим стентированием коронарных артерий. Хорошо было бы устанавливать постоянные кардиостимуляторы, дефибрилляторы, хотелось бы развиваться в плане коррекции нарушений ритма сердца в неотложных ситуациях, проводить радиочастотную абляцию нарушения ритма и проводимости сердца именно в условиях экстренной больницы. Я очень надеюсь и на внедрение внутрисосудистого ультразвукового исследования, это помогло бы и рентген службам больницы и кардиологам.

Кардиограмма

В Региональном сосудистом центре РБ№2-ЦЭМП работает высокопрофессиональный медицинский персонал, центр оснащен современным оборудованием, в его отделениях постоянно совершенствуются методы лечения. Много лет на базе отделения неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения работает Школа инсульта, а в отделении неотложной кардиологии – Школа инфаркта, где идут занятия с пациентами, но сегодня доктора идут дальше — начинают свою работу школы для родственников людей, перенесших инсульт и инфаркт, чтобы они могли обмениваться опытом ухода за больным дома.