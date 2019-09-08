Два коммуниста избраны главами наслегов

Известный коммунист, депутат Ил Тумэна прошлого, пятого созыва Ирина ЕНТОРОВА сегодня, 8 сентября избран главой поселка Белькачи Усть-Майского района. Главой поселка Пеледуй избран Александр КИРСАНОВ, депутат поселкового Совета поселка Пеледуй, начальник подразделения Мирнинского почтамта. В остальных 16-ти наслегах, где состоялись сегодня выборы, выиграли единороссы или сторонники партии. Представителям других партий не удалось достичь успеха на выборах глав наслегов.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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