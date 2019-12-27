Два картельных сговора раскрыли в Якутии

Деятельность двух картелей по контрактам на поставку детского питания и лекарственных препаратов раскрыло Якутское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт ФАС России.

По данным ведомства, компании «Детский рядъ», «Энфа Трэйд» и «Альбатрос» заключили соглашения по 26 закупкам на поставку продуктов детского питания в государственные учреждения Якутии, Ульяновской области и Астраханской области. Общая начальная цена контрактов составила 658 миллионов рублей.

Также Якутское УФАС раскрыло медицинский картель компаний ООО «Фармбаза», ООО «Мед-Маркет», ООО «Регион Столица» и трех индивидуальных предпринимателей. Предприятия участвовали в более чем 140 торгах на поставку лекарственных препаратов и медизделий на сумму около 300 миллионов рублей.

«УФАС по Якутии установило, что медицинский картель действовал в республике в 2016-2018 годах при поставке медикаментов и расходных материалов в бюджетные медицинские учреждения. Материалы по обоим картелям будут переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ведомства.