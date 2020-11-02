Два издания Национальной библиотеки Якутии победили во Всероссийском конкурсе

Национальная библиотека Якутии одержала победу во Всероссийском конкурсе на лучшее информационно-библиографическое издание отечественных библиотек.

Библиотека награждена дипломом первой степени за издание «Театр оперы и балета. Кн. 2: Библиография театра», и дипломом второй степени за издание «Якутия — 2020: календарь знаменательных и памятных дат».

«От имени жюри благодарим Национальную библиотеку Якутии за участие в конкурсе! Желаем Вам, Саргылана Васильевна, и Вашим коллегам дальнейших успехов в информационно-библиографической деятельности!» — поздравили организаторы конкурса.

Конкурс был проведен Секцией библиографии и информационно-библиографического обслуживания Российской библиотечной ассоциации, Министерством культуры Челябинской области, Челябинской областной универсальной научной библиотекой и Челябинским государственным институтом культуры. Конкурс проводился с целью выявить позитивный опыт подготовки информационно-библиографических изданий библиотек разных типов и видов в традиционном и цифровом форматах, содействовать обмену профессиональным опытом библиографов и других специалистов библиотечного дела.

Издание «Театр оперы и балета. Том 2. Библиография» (редактор Л. И. Кондакова, ответственный составитель С.В. Скрябина, научный консультант С. В. Максимова) — второе место в номинации «Краеведческие библиографические указатели» Всероссийского конкурса «Авторский знак». Книга состоит из двух самостоятельных частей – биобиблиографического справочника «Артисты, деятели и работники театра» и биобиблиографического указателя «Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона в печати (1936 – 2018 гг.)». В справочник вошли биографические сведения и библиографические списки документов, освещающие жизнь и деятельность артистов, деятелей и работников театра, чьи судьбы связаны с зарождением, становлением и развитием Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона. Всего в справочник включены данные о 914 персоналиях, он содержит 4964 библиографических записей. Библиографический указатель отражает книги, статьи и другие материалы, раскрывающие историю театра. Он состоит из 3109 библиографических записей. Издание предназначено для широкого круга искусствоведов, музыковедов, театроведов, работников музеев, библиотек и любителей театра.

В издании «Якутия — 2020: календарь знаменательных и памятных дат» представлены даты, отражающие важнейшие события политической, хозяйственной и культурной жизни республики. Календарь адресован библиотекарям, краеведам, работникам средств массовой информации, читателям, интересующимся историей и культурой родного края.