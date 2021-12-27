27.12.2021
11:47
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Происшествия
Два грузовых автомобиля провалились под лед
Два грузовых автомобиля провалились под наледь на автозимнике между Абыйским и Момским районами Якутии.
Как сообщили ЯкутияDaily в пресс-службе МЧС по РС (Я), на данный момент большегрузы вытаскивают. При происшествии никто не пострадал. Напомним, 24 декабря в 27-30 км от села Сегян-Кюель в снегу застряла колонна из 12 большегрузов. 25 декабря все люди вернулись домой живыми и здоровыми, замороженные автомобили заберут, когда откроется автозимник.
Фото: ЯкутияDaily
Источник: ЯкутияDaily
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