Два грузовых автомобиля провалились под лед

Два грузовых автомобиля провалились под наледь на автозимнике между Абыйским и Момским районами Якутии.

Как сообщили ЯкутияDaily в пресс-службе МЧС по РС (Я), на данный момент большегрузы вытаскивают. При происшествии никто не пострадал. Напомним, 24 декабря в 27-30 км от села Сегян-Кюель в снегу застряла колонна из 12 большегрузов. 25 декабря все люди вернулись домой живыми и здоровыми, замороженные автомобили заберут, когда откроется автозимник.