08.04.2023
10:24
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Происшествия

Два грузовика застряли на дороге Эдьигээн из-за пурги

В настоящее время проезд легковых автомашин невозможен. Порывы ветра достигают 21-24 м/с, идут снеговые осадки, набдюдаются переметы.

По информации дорожников, вчера, 7 апреля, в 23 часа из Вилюйска выехал погрузчик в сторону с. Кирово на помощь застрявшим двум грузовикам, перегородившим проезжую часть. Восстановление проезда станет возможным после пурги.

В связи с этим, Управтодор республики просит автоводителей воздержаться от дальних поездок по региональной дороге «Эдьигээн».

Фото: ЯСИА
Источник: Управтодор Якутии

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