Два грузовика застряли на дороге Эдьигээн из-за пурги

В настоящее время проезд легковых автомашин невозможен. Порывы ветра достигают 21-24 м/с, идут снеговые осадки, набдюдаются переметы.

По информации дорожников, вчера, 7 апреля, в 23 часа из Вилюйска выехал погрузчик в сторону с. Кирово на помощь застрявшим двум грузовикам, перегородившим проезжую часть. Восстановление проезда станет возможным после пурги.

В связи с этим, Управтодор республики просит автоводителей воздержаться от дальних поездок по региональной дороге «Эдьигээн».