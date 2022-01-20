Два года грозит жительнице Мирного за вымещение зла на ноутбук 💻

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило заявление от местного жителя об умышленном повреждении его имущества. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что к этому причастна 26–летняя бывшая сожительница заявителя.

Выяснилось, что в день происшествия между потерпевшим и подозреваемой произошла ссора, в ходе которой злоумышленница выместила всю злость на ноутбуке, разбив его об пол.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.