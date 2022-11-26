Два ДТП с несовершеннолетними за два часа в центре Якутска

В Якутске в двух столкновениях транспортных средств несовершеннолетние пассажиры получили травмы. Две автоаварии за один день с пострадавшими произошли на центральных улицах города, сообщает пресс-служба ГИБДД.

В ходе разбирательств выяснилось, что 24 ноября около 17:40 водитель автомобиля Ниссан Жук при выезде с дворовой территории дома № 32 на ул. Дзержинского совершил столкновение с автомобилем Тойота Аллион. В результате происшествия девочка пассажир, находившаяся на заднем сиденье автомобиля, получила ушиб левой голени. Назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП она была пристегнута ремнем безопасности. 49-летний водитель имеет водительское удостоверение категории В, стаж — 31 год.

Примерно через два часа произошло следующее столкновение транспортных средств. 24 ноября около 19:35 водитель, управляя автомобилем УАЗ 2989, на перекрестке ул. Автодорожная – Дежнева, не предоставил преимущество автомобилю Тойота Витц, совершил с ним столкновение. В результате 17-летняя девушка получила ушибы. Назначено амбулаторное лечение. В момент происшествия находилась на переднем пассажирском сидение. Она была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель 1978 года рождения, имеет водительское удостоверение категории В, стаж вождения — 24 года.

За текущий год у обоих водителей административных нарушений дорожных правил не имеется. По проведенным медицинским освидетельствованиям на состояние алкогольного опьянения водители, в момент ДТП были трезвыми. Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении дорожных условий с изменением погоды.