Два ДТП на трассе «Вилюй»: погибший и пострадавшие

По предварительной информации, 9 января около 15.20 на 130 километре автодороги «Вилюй» водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справился на повороте с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Тойота Ипсум».

В результате ДТП водитель «Тойоты Ипсум» — мужчина 1971 г.р., от полученных травм скончался по пути в медицинское учреждение.

Водитель «Филдера» в настоящее время находится в реанимации, в момент автоаварии в салоне иномарки он находился один. В медицинское учреждение также были доставлены шесть пассажиров «Ипсума», в том числе один несовершеннолетний.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.00 на 150 километре ФАД «Вилюй».

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Субару Импреза» выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом «Тойота Хайс».

В результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса и четыре пассажира легкового автомобиля, среди них четверо несовершеннолетних. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.