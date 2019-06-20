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Два дополнительных парома придут на помощь

На период летних праздников для удобства населения будет работать два дополнительных парома.

 Два дополнительных парома привлечено для перевозок пассажиров по маршруту Якутск – Нижний Бестях. В общей сложности на данной линии будет работать 13 паромов вместо 11.

«Дополнительный паром грузоподъемностью 250 тонн привлек перевозчик ООО «Лентранс». Еще один паром выделило ПАО «ЛОРП». Судно пароходства будет курсировать по накоплению с причала ЛОРП, который находится чуть дальше общей переправы», – сообщил Семен Коркин, руководитель департамента водного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).

Он  также отметил, что работа по подготовке причалов и сооружений уже проведена. Схема движения автотранспорта разработана. Сотрудники ГИБДД будут контролировать ситуацию как со стороны города Якутска, так и на переправе Нижнего Бестяха.

Расписание паромов перевозчиков паромной переправы Якутск – Нижний Бестях:

ООО «Лентранс»

Из г. Якутска:

Причал №1, время отхода: 7.00, 9,30, 12.05, 14.25, 16.45, 19.05, 21.10, 23.20.

Причал №2, время отхода: 8.00, 13.10, 17.50, 22.10.

Из п. Нижний Бестях:

Причал №3, время отхода: 7.00, 9.30, 12.05, 14.25, 16.45, 19.05, 21.10, 23.20.

Причал №4, время отхода: 5.00, 10.40, 15.30, 20.10

ООО «Первая паромная переправа», ООО «Вторая паромная перепарва»

Из г. Якутска:

Паром-4: 8.30, 12.15, 16.00. 19.45, 23.30

Паром-5: 6.45, 10.30, 14.15, 18.00, 21.45

Паром-8: 6.00, 9.30, 13.15, 17.00, 20.45

Паром-9: 7.45, 11.30, 15.15, 19.00, 22.45

Из п. Нижний Бестях:

Паром-4: 6.45, 10.30, 14.15, 18.00, 21.45

Паром-5: 8.45, 12.30, 16.15, 20.00, 23.45

Паром-8: 7.45, 11.30, 15.15, 19.00, 22.45

Паром-9: 6.00, 9.45, 13.30, 17.15, 21.00

 

Паромы ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и ПАО «ЛОРП» работают по наполнению.

 

 

 

Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я)
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