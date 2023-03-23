Два дома — и самый большой долг. ДЭК называет худшие управляющие компании региона.

Филиал ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» опубликовал список нарушителей условий договоров энергоснабжения, куда вошло 19 исполнителей коммунальных услуг – УК и ТСЖ, обслуживающих многоквартирные дома. Их общий долг – более 46 млн рублей. Четверть этой суммы, а это более 11 миллионов рублей – задолженность УОМД ООО «Аврора». Такой долг компания накопила с 2019 года, обслуживая всего 2 многоквартирных дома.

Второе место в антирейтинге занимает ООО «Град-Сервис. Долг в 10 миллионов рублей накоплен в процессе обслуживания 109 многоквартирных домов города Ленска. Следующий в списке — ООО «Модуль Сервис», управляющее 150 домами. Задолженность компании – свыше 4,6 млн рублей.

В антирейтинге предприятий ЖКХ – четыре компании с совокупной суммой долга в 3,5 млн рублей. «Лидирует» МУП «Жилкомсервис» с долгом в 1,5 млн рублей. Предприятие продолжает наращивать долги – с прошлого периода прирост их задолженности составил 0,9 млн.

Полный перечень исполнителей коммунальных услуг и предприятий ЖКХ, имеющих просроченную задолженность за потребленную электроэнергию, а также почётный список ответственных потребителей среди ИКУ и ЖКХ опубликован на сайте ПАО «ДЭК». При составлении рейтингов учитывается размер задолженности, выполнение обязательств по договору энергоснабжения, периоды образования задолженности. Предприятия могут покинуть антирейтинг, полностью погасив задолженность.

Виртуальная Доска почета исполнителей коммунальных услуг не изменилась с прошлого месяца. В список из 12 компаний, ответственно относящихся к оплатам за потребленную энергию, входят: ТСЖ «9 Квартал» и ООО «Экономъ» из г. Мирный, ТСЖ ЖДЯ из г. Алдана, ООО Прометей+, УК ООО Нова-Никольский ЖК, ТСЖ «Энергетик», ООО УК «Трансстрой», ООО УК «Веста», ТСЖ «Новосел-2003», ТСЖ «Дьулустан», ТСЖ «Наш Дом-22», ТСЖ «Ярославский» из числа ИКУ столицы республики. Энергетики выражают благодарность данным компаниям за выполнение условий договоров энергоснабжения.