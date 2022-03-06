Два детсада из Якутии стали лауреатами всероссийского конкурса

Завершился Всероссийский конкурс «Комфортный детский сад» среди педагогов дошкольных образовательных организаций

Конкурс проводился в целях выявления и трансляции успешного инновационного опыта по созданию современной развивающей предметно-пространственной среды в ДОО с использованием пособий и игрового оборудования программно-методических комплексов «Воробушки» для детей раннего возраста и УМК «Мозаичный ПАРК» для детей дошкольного возраста.

С помощью программно-методического комплекса «Воробушки» в дошкольной организации создаются благоприятные условия для развития детей в соответствии с их индивидуальными особенностями. Дети осваивают разные виды деятельности с помощью развивающей предметно-пространственной среды, трансформируя ее в зависимости от ситуации.

Игровые наборы комплекса «Мозаичный парк» — материал для творческого конструирования сюжетных игр с маленькими человечками или животными. Нестандартные детали игрового оборудования вызывают разные ассоциации и помогают каждому ребенку моделировать пространство и события по своему замыслу – сценарию. Это лучший выбор для развлечения и обучения детей в ограниченном пространстве: у ребенка развивается воображение, речь, происходит социальная адаптация, что очень важно для данной возрастной группы.

Бесспорно, использование данных технологий направлено на комфортное развитие психоэмоционального состояния каждого ребёнка.

10 февраля 2022 года подведены итоги конкурса, в котором приняли участие 129 ДОО из 31 региона России. Наиболее активно проявили себя ДОО Свердловской области (17), Московской области (15) и Республики Саха (Якутия) (15). По итогам работы экспертами были отобраны 22 конкурсные работы, авторы которых и стали лауреатами конкурса. Из нашей республики лауреатами названы МДОБУ — Детский сад № 79 «Лучик» ГО «город Якутск» и МБДОУ — Детский сад № 2 «Кэнчээри» с. Бердигестях Горного улуса.

Всего в апробации программы «Воробушки» и «Мозаичный ПАРК» по линии кафедры дошкольного образования АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского – II» вовлечены 69 садов республики, руководитель — заведующая кафедрой дошкольного образования, к.п.н. Надежда Лебедева. Все пилотные ДОО постоянно повышают свою квалификацию, принимают участие в вебинарах и мероприятиях с разработчиками и авторами парциальных программ.

Победителей и участников данного конкурса поздравляем за результативность работы, подтвержденную на российском уровне!