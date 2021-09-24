Два депутата Ил Тумэн сложат полномочия

Два народных депутата Якутии должны сложить свои полномочия региональных парламентариев в связи с избранием их в Госдуму РФ, передает ЯСИА.

Согласно требованиям закона, Юрий Григорьев, избранный в Госдуму восьмого созыва по Забайкалью, обязан сложить полномочия народного депутата РС(Я). Вчера в ЦИК Якутии поступило заявление от депутата Государственной Думы восьмого созыва Петра Аммосова о сложении полномочий народного депутата Ил Тумэна.

Напомним, что Петр Аммосов был избран в Ил Тумэн по Борогонской региональной группе, назначен заместителем руководителя фракции КПРФ, член трех парламентских комитетов: по селу и аграрной политике; земельным отношениям, природным ресурсам и экологии; мандатной и регламентной комиссии.

Юрий Григорьев, руководитель фракции партии «Справедливая Россия — патриоты за правду» в Ил Тумэне, член комитета по государственному строительству и законодательству.