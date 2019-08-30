Два человека погибли при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии

Спасатели региональной поисково-спасательной базы прибыли на место вынужденной посадки Ан-2 в Кобяйском районе. По уточненной информации два человека погибли.

На борту самолета находились семь человек, из них пятеро пострадавших и два человека погибли. Информация уточняется.

Напомним, воздушное судно совершило вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского улуса. На место происшествия была направлена аварийно-спасательная бригада.