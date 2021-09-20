Два человека были госпитализированы с избирательных участков Якутска – ЦИК

На сегодняшней пресс-конференции председатель Центризбиркома Якутии Евгений ФЕДОРОВ, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на избирательные участки Якутска во время выборов трижды вызывали Скорую помощь.

— Один случай пришелся на резко упавшее давление, два случая на сердечные приступы. Два человека были госпитализированы с избирательных участков. Одним из тех, кому понадобилась медицинская помощь, был наш наблюдатель, — отметил Евгений Федоров.

Ньюсмейкер выразил озабоченность тем, что в Якутии нарастает волна коронавируса.

— Понимая это, мы просили членов наших избирательных комиссий вакцинироваться. 75% членов избиркомов были вакцинированы, еще 10,5% недавно переболели и имеют высокий уровень антител. Таким образом, 85,5% стоит считать высокой защищенностью, — считает Евгений Николаевич.

На избирательных участках были созданы все необходимые условия по требованию Роспотребнадзора. Кроме этого, в лечебных учреждениях были созданы условия для волеизъявления граждан.

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