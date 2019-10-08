Два белых медвежонка замечены вблизи якутского села

7 октября 2019 года в 09:30 по местному времени в ЕДДС Нижнеколымского района поступило сообщение от жителя с. Походск о том, что на участке «Волок», расположенном в 55 км от села Походск, замечены два белых медвежонка.

В настоящее время они отогнаны с применением снегохода и собак на 3 км вниз по течению реки в сторону моря. Впоследствии при осмотре территории на снегоходе, медвежата не обнаружены. Следы животных вели на север. За дальнейшими передвижениями этих медведей ведется наблюдение с привлечением рыбаков. Рыбакам рекомендовано не прикармливать животных, а при их появлении сразу отгонять от рыболовного участка.

На территории Якутии регулярные наблюдения за белыми медведями ведутся госинспекторами Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии Якутии в пределах особо охраняемых природных территорий. Так, мониторинг ведется на территориях: ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» (Нижнеколымский район), государственного природного заказника «Медвежьи острова» (Аллаиховский район) и морской прибрежной зоны государственного природного заказника «Кыталык» (Аллаиховский района). Регулярное совмещение мониторинговых работ с патрулированием местообитаний белых медведей оказывает профилактическую роль в предупреждении попыток браконьерства, а также дает возможность своевременного оказания помощи животным, попавшим в бедственную ситуацию.