Два автобусных маршрута будут курсировать до местности Ус Хатын во время Ысыаха Туймаады 

Уважаемые жители и гости столицы!

Во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» 29-30 июня 2019 года до местности «Ус Хатын» городского округа «город Якутск» будут курсировать два автобусных маршрута: № 155 «Гимеин – Ус Хатын – Гимеин» со стоимостью проезда 45 рублей за одну поездку; № 156 «Автовокзал – Ус Хатын – Автовокзал» со стоимостью проезда 40 рублей за одну поездку.

График движения маршрутов №155

29.06.2019 г.

Гимеин – Ус Хатын Ус Хатын – Гимеин

с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин с 10-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин.

с 12-00 до 21-00 — интервал 5 мин с 12-00 до 21-00 — интервал 5 мин

с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин

30.06.2019 г.

Гимеин – Ус Хатын Ус Хатын – Гимеин

с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин.

с 12-00 до 17-00 — интервал 5 мин с 12-00 до 17-00 — интервал 5 мин

с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин

График движения маршрутов №156

29.06.2019 г.

Автовокзал – Ус Хатын Ус Хатын – Автовокзал

с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин. с 10-00 до 12-00 — интервал 7 мин.

с 12-00 до 21-00 — интервал 7 мин. с 12-00 до 21-00 — интервал 7 мин.

с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин. с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин.

30.06.2019 г.

Автовокзал – Ус Хатын Ус Хатын – Автовокзал

с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин. с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин.

с 12-00 до 17-00 — интервал 7 мин. с 12-00 до 17-00 — интервал 7 мин.

с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин. с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин.

Также будет организовано движение автобусов по бесплатному подвозу пассажиров с асфальтированной площадки в местности Ус Хатын до центрального входа на по графику: 29 июня 2019 года и 30 июня 2019 года с 09:30 до 20:00 часов.

Въезд автотранспорта на территорию местности Ус Хатын 29 и 30 июня 2019 года запрещен. На территории будут работать эвакуаторы.