Два автобусных маршрута будут курсировать до местности Ус Хатын во время Ысыаха Туймаады 

Уважаемые жители и гости столицы!
Во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» 29-30 июня 2019 года до местности «Ус Хатын» городского округа «город Якутск» будут курсировать два автобусных маршрута: № 155 «Гимеин – Ус Хатын – Гимеин» со стоимостью проезда 45 рублей за одну поездку; № 156 «Автовокзал – Ус Хатын – Автовокзал» со стоимостью проезда 40 рублей за одну поездку.
График движения маршрутов №155
29.06.2019 г.
Гимеин – Ус Хатын Ус Хатын – Гимеин
с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин с 10-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин.
с 12-00 до 21-00 — интервал 5 мин с 12-00 до 21-00 — интервал 5 мин
с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин
30.06.2019 г.
Гимеин – Ус Хатын Ус Хатын – Гимеин
с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин с 9-00 до 12-00 — интервал 5-7 мин.
с 12-00 до 17-00 — интервал 5 мин с 12-00 до 17-00 — интервал 5 мин
с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин
График движения маршрутов №156
29.06.2019 г.
Автовокзал – Ус Хатын Ус Хатын – Автовокзал
с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин. с 10-00 до 12-00 — интервал 7 мин.
с 12-00 до 21-00 — интервал 7 мин. с 12-00 до 21-00 — интервал 7 мин.
с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин. с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин.
30.06.2019 г.
Автовокзал – Ус Хатын Ус Хатын – Автовокзал
с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин. с 9-00 до 12-00 — интервал 7 мин.
с 12-00 до 17-00 — интервал 7 мин. с 12-00 до 17-00 — интервал 7 мин.
с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин. с 17-00 до 21-00 — интервал 15-20 мин.
Также будет организовано движение автобусов по бесплатному подвозу пассажиров с асфальтированной площадки в местности Ус Хатын до центрального входа на по графику: 29 июня 2019 года и 30 июня 2019 года с 09:30 до 20:00 часов.
Въезд автотранспорта на территорию местности Ус Хатын 29 и 30 июня 2019 года запрещен. На территории будут работать эвакуаторы.