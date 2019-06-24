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Два автобусных маршрута будут курсировать до местности Ус Хатын во время Ысыаха Туймаады 

Уважаемые жители и гости столицы!

Во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» 29-30 июня 2019 года до местности «Ус Хатын» городского округа «город Якутск» будут курсировать два автобусных маршрута: № 155 «Гимеин – Ус Хатын – Гимеин» со стоимостью проезда 45 рублей за одну поездку; № 156 «Автовокзал – Ус Хатын – Автовокзал» со стоимостью проезда 40 рублей за одну поездку.

График движения маршрутов №155

29.06.2019 г.

         Гимеин – Ус Хатын                                          Ус Хатын – Гимеин

с 9-00    до  12-00   — интервал  5-7 мин                                              с 10-00 до 12-00  — интервал 5-7 мин.

с 12-00  до  21-00   — интервал    5   мин                                             с 12-00 до 21-00  —  интервал 5 мин

с 21-00  до  9-00     — интервал 15-20 мин                                           с 21-00 до 9-00 — интервал 15-20 мин

30.06.2019 г.

         Гимеин  – Ус Хатын                                         Ус  Хатын – Гимеин

   с 9-00     до 12-00   —  интервал  5-7  мин                                        с 9-00  до 12-00  — интервал     5-7   мин.

   с 12-00  до  17-00   —  интервал   5   мин                                         с 12-00 до 17-00  —  интервал      5    мин

   с 17-00 до  21-00    — интервал  15-20   мин                                    с 17-00 до 21-00  —  интервал  15-20 мин

График движения маршрутов №156

29.06.2019 г.

    Автовокзал – Ус Хатын                       Ус  Хатын – Автовокзал

с 9-00    до  12-00   — интервал  7 мин.                                                 с 10-00 до 12-00  —  интервал 7 мин.

с 12-00  до  21-00   — интервал  7 мин.                                                 с 12-00 до 21-00  —  интервал 7 мин.

с 21-00  до  9-00     — интервал 15-20 мин.                                           с 21-00 до 9-00    —  интервал 15-20 мин.

30.06.2019 г.

    Автовокзал – Ус Хатын                        Ус  Хатын – Автовокзал

 с 9-00    до 12-00   —  интервал   7 мин.                                               с 9-00  до 12-00   —  интервал  7  мин.

 с 12-00  до  17-00  —  интервал   7 мин.                                               с 12-00 до 17-00  —  интервал   7 мин.

 с 17-00  до  21-00  —  интервал   15-20 мин.                                        с 17-00 до 21-00  —  интервал  15-20 мин.

Также будет организовано движение автобусов по бесплатному подвозу пассажиров с асфальтированной площадки в местности Ус Хатын до центрального входа на по графику: 29 июня 2019 года и 30  июня 2019 года с 09:30 до 20:00 часов.

Въезд автотранспорта на территорию местности Ус Хатын 29 и 30 июня 2019 года запрещен. На территории будут работать эвакуаторы.

Источник: Якутск.рф
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