«Дутый скандал» или начало разоблачения?

Фото из соцсети.

Многочисленные источники на прошлой неделе сообщили и прокомментировали, что состав Градостроительного Совета Якутска не обновлялся с 2015 года и до сих пор его возглавляет глава республики Айсен НИКОЛАЕВ. Также в состав Совета входят бывший (до сентября 2018 года) первый заместитель мэра Якутска Сергей ИГНАТЕНКО и назначенная в 2015 году распоряжением Окружной администрации Якутска главный архитектор Ирина АЛЕКСЕЕВА, ныне главный архитектор республики. Об этом стало известно 10 июля в ходе встречи мэра Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ с застройщиками.

Из комментариев мэрии города напрашивается вывод о банальной недоработке новой команды в работе с правовыми актами. Но так ли это? Или такая «недоработка» — спланированный уход от ответственности, вернее неготовность новой команды брать ее на себя? Ответ на этот вопрос поищем в результатах деятельности Совета.

Итак, Градостроительный Совет города согласно Положению о нем — постоянно действующий коллегиальный и совещательный орган, осуществляющий рассмотрение проектов и решений в сфере архитектуры и градостроительства. Основными задачами совета является:

— Последовательное осуществление единой градостроительной политики, определенной Генеральным планом города Якутска, направленной на развитие архитектуры как неотъемлемой части российской и якутской культуры, на защиту общества от непрофессиональных действий в области архитектуры и градостроительства, на формирование полноценной среды жизнедеятельности людей.

— Повышение архитектурно-художественного качества застройки и благоустройства города, улучшение технико-экономических показателей проектов.

— Содействие внедрению современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, применению новых строительных и отделочных материалов, повышению экономической эффективности капиталовложений, интересы проведению целенаправленной экологической политики.

— Обеспечение соблюдения прав граждан и юридических лиц, интересы которых затрагиваются при проектировании и строительстве.

Решения совета носят рекомендательный характер. НО, по некоторым важным для города вопросам его решения обязательны. Так, согласно решению Якутской городской Думы «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «город Якутск», решения Градостроительного Совета обязательны при рассмотрении отклонений от максимальной этажности.

«Об утверждении Правил строительства в г. Якутске сооружений и устройств для хранения транспортных средств» Градостроительный Совет имеет право поставить вопрос перед застройщиком о замене проектной организации или конкретного архитектора.

Оценка архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства также производится на основании решения Градостроительного Совета, согласно постановлению администрации «Об утверждении порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства на территории городского округа «город Якутск».

Но обратитесь в поисковике на сайте мэрии Якутск.рф с запросом «градостроительный совет». И станет очевидно, что с приходом новой команды работа одного из ключевых коллегиальных органов управления городом оказалась полностью завуалированной. Судите сами, за весь период работы новой команды администрации только одна короткая новость о проведении Градостроительного совета от 08.04.2019 г. с рассмотрением 5 вопросов повестки, и все… от слова совсем.

Тогда как в бытность работы прошлой команды управления городом информация о деятельности Совета, протокола его решений размещалась каждые 2-3 месяца, бурно обсуждалась в СМИ и между экспертами, даже оспаривались и вызывали не «дутые» конфликты. Прозрачность в работе этой важнейшей структуры присутствовала. В общем-то, сайт города, просторы интернета и эти народные секреты хранят. С сентября 2018-го – глухо, как в танке.

По сравнению с прошлыми годами, выдача разрешений на строительство в Якутске снизилась в 13 раз! Судите сами, если в 2018 году мэрия выдала 94 разрешения, то в 2019 всего 37, а в 2020-м вообще 7… А на дворе – июль.

Препятствия, которые мэрия чинит застройщикам, чем они вызваны: нерасторопностью, некомпетентностью, приоритетом для исключительно «своих» застройщиков»?

Новых строек – минимум, а это скажется и уже сказывается на показателях ввода жилья. Рынок недвижимости уже отреагировал — в Якутске поднялась цена квадрата: с 70 тысяч до 100 тысяч рублей. Так, еще два года назад квартиры на Автодорожной продавали в районе 53-60 тысяч рублей за квадрат, а сейчас 97 тысяч! Цены на 203 микрорайоне были 60-65 тысяч, а сейчас 100 тысяч рублей!

Это сопоставимо с Москвой, где самая дорогая недвижимость в стране.

Почему же мэрия срывает федеральную программу — льготную ДВ-ипотеку горожанам? Ведь в жизни конкретных семей важно успеть, пока Васе или Айте не исполнились предусмотренные 35 лет.

Напрашиваются два вывода: или у города совсем исчерпаны проблемы в градостроительной сфере или они скрываются для населения в угоду интересам «отдельных» застройщиков.

А где же обещанные открытость и честность мэрии здоровых людей? Плоды будем пожинать, когда решения будут необратимы, а нынешняя команда «не при делах», решения не легитимны, я-не я, и хата не моя…