«Душа осталась где-то в театре…»

Сочинение культуролога Ольги Анатольевны Фоминой продолжает наш цикл публикаций о первой встрече с театром.

С театром я впервые познакомилась где-то в 2007-2008 годах, я тогда была студенткой 2 курса ЯГУ. Когда я закрыла летнюю сессию на «отлично», папа подарил мне билет в Сахатеатр, на спектакль «Хара кыталык»(«Черный стерх»). Помню как удивилась тогда, это было немножко отступлением от традиций, но очень обрадовалась папиной оригинальности. До этого я ни разу не была в театре.

День похода в театр я помню как вчера, это был летний вечер, я была еще совсем девчонкой, одета я была в белую майку и джинсовую юбочку. Сидела в передних рядах посередине. Я очень волновалась, все вокруг было так непривычно и ново для меня: обстановка, атмосфера, новые лица (да, это тебе не дискотека в клубе). Рядом со мной сидела семейная пара с маленьким ребенком 1-2 лет, девочка все время хныкала, что-то просила, пара громко шепталась, обсуждала проблемы, часто выходила в коридор, они кормили ребенка, шуршали, что-то без конца проливали и вытирали. Они очень мешали мне и всем вокруг, помню как я досадовала на эту пару: как можно на такой серьезный недетский спектакль притащить маленького ребенка… Под конец они ушли и я тайно обрадовалась и начала получать удовольствие от зрелища, а там было на что посмотреть.

Само произведение я читала и примерно знала, как и что там будет, но такого я совсем не ожидала. Помню, как ужаснулась вначале, когда плачут громко и навзрыд, успела подумать в панике: «Ужас какой-то… куда я попала… и зачем пришла», меня смутило такое открытое выражение чувств, я почувствовала себя непрошеным и невольным свидетелем семейного горя, было неловко, я ерзала на сиденье и все оглядывалась на людей, было интересно, как реагируют на это другие люди в зале.

Потом я вся испереживалась, у меня стоял ком в горле, мне хотелось плакать, временами я забывала, что я всего лишь зритель в зале, мне все казалось, что я даже и не на сцене, а как будто все это происходит сейчас в реальной жизни. И когда под конец спектакля все герои одной шеренгой медленно двинулись к нам, к краю сцены, я испытала настоящий шок, меня пробрало до мурашек, я была просто потрясена этим эффектом. Домой шла как в тумане, оглушенная, удивленная, у меня был культурный шок.

Все мысли были о спектакле, душа осталась где-то в театре. До тех пор я не знала, что такое возможно, что это, как это?! Это был Театр, мой первый поход в Сахатеатр. Это было незабываемо, это было началом любви на всю жизнь.