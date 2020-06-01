Думский депутат о волонтерской работе

Депутат Владимир Аммосов: костяк волонтеров создан

Как работают волонтеры? Кому оказывают помощь и кто вступает в их ряды? Хватает ли их в Якутске? На эти вопросы ответил руководитель Регионального исполкома ЯРО партии «Единая Россия», депутат Якутской городской Думы Владимир Аммосов.«

-Какие есть изменения в волонтерской работе? Сколько всего добровольцев в Якутске?

-Три месяца прошло с открытия нашего Волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса. С тех пор к нам присоединились около 430 добровольцев по всей Якутии. И если сначала это были в основном молодые ребята, то сейчас это люди разных возрастов и профессий. По городу Якутску – 56 волонтеров, из них 15 человек работают на собственном транспорте. Среди наших волонтеров есть даже семьи — это здорово, что столько неравнодушных людей открыты для помощи людям.

-В чем нуждаются сами волонтеры?

-Мы полностью обеспечиваем своих ребят всеми средствами индивидуальной защиты, без перчаток масок и антисептиков они не выезжают по заявкам. Были трудности с ГСМ, но этот вопрос решён, благодаря поддержке наших партийцев.

-Какие формы поддержки населения в период пандемии существуют?

-С первых дней пандемии «Единая Россия» поддерживает медиков и людей, оказавшихся в тяжелой ситуации. С Волонтерским центром работают не только партийцы, но и социально-ответственный бизнес, неравнодушные граждане.

Благодаря депутатам фракции нашей партии в Гордуме, были переданы сотни продуктовых наборов для ветеранов, многодетных малообеспеченных семей, оказана поддержка хозяйственным оборудованием больницам Якутска.

В рамках акции #Спасибоврачам мы передали в больницы по всей Якутии более 1000 наборов к чаю для медиков, которые сейчас на передовой, а также два автомобиля «УАЗ-Патриот» — в Якутск и Сунтарский район. Машины предназначены для оперативной доставки медиков к пациентам, развоза льготных лекарств и рецептов, забора анализов.

Каждый день волонтёрами выполняются десятки, а то и за сотню заявок, включая горячие обеды для нуждающихся групп населения. Помощь оказывается пенсионерам, многодетным, инвалидам – всем, кто в ней нуждается.

-В соцсетях вы писали проникновенные истории о волонтёрах, пожалуйста, продолжайте их.

-Спасибо, я рад, что вам понравилось, эти истории на реальных событиях, будет время — обязательно напишу.

—Каким образом человек может прийти к вам и стать волонтером?

-На данный момент у нас сформирован пул волонтеров, которые работают уже несколько месяцев — эти люди периодически сдают анализы на коронавирус, ограничивают свои контакты, поскольку несут социальную ответственность. Поэтому надо понимать, на что вы идёте; если хотите попасть в Волонтерский центр — помимо доброго дела, это ещё и большая ответственность, поскольку мы работаем с пожилыми людьми, многодетными и малообеспеченным семьями — если вы не готовы к жёстким ограничениям, рисковать мы не можем.