Дьулустаан Ноговицын станет послом Игр Манчаары

22 февраля, в здании администрации районного центра Горного улуса с. Бердигестях, прошло семьдесят восьмое заседание общественно-консультативного круглого стола «Кустук» (Радуга). Мероприятие было приурочено к предстоящей XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары», которые пройдут в Горном улусе в 2021 году, на тему: «О роли правовой и физической культуры в развитии человеческого потенциала и консолидации общества».

Участие в этом мероприятии приняли представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, спортивная общественность, представители ветеранских и молодежных организаций.

По ходу встречи, со своими докладами, перед участниками круглого стола, выступили глава МО «Горный улус» Никита Андреев, и.о. директора «РЦНВС им В. Манчаары» Гаврил Мохначевский и судья Конституционного суда РС(Я) Гаврил Кононов. Никита Викторович сообщил о том, что глава РС(Я) Айсен Сергеевич Николаев, 18 февраля, подписал особое распоряжение по плану проведения «Игр Манчаары-2021».

Никита Викторович не оставил без внимания и многоборца Дьулустана Ноговицына, который недавно стал триумфатором на «Кубке Чемпиона» на призы семикратного победителя «Игр Дыгына» Ивана Белолюбского и объявил его почетным послом предстоящих «Игр Манчаары» и за успех на недавнем турнире вручил ему денежный сертификат. Дьулустан поблагодарил всех за то, что доверили ему такую высокую честь быть послом и призвал общественность Горного улуса сплотиться, для того чтобы провести предстоящие в 2021 году «Игры Манчаары» на высоком уровне.

После всех выступлений настала очередь вопросов. Были заданы интересные вопросы на тему ужесточения правил некоторых видов спорта, о возможности увеличения производительности связи, чтобы не было проблем при передаче данных и теле-радио трансляций, а также вопрос о включении спортсменов Горного улуса в соревнования без участия в квалификационных турнирах по всем видам, как принимающая сторона и т.д. На все эти вопросы модераторы дали свои ответы и пообещали в дальнейшем рассмотреть поступившие к ним предложения от участников заседания.

В конце орденом знака «за вклад в развитие национальных видов спорта» и благодарственными письмами были награждены ветераны физической культуры и спортивная общественность Горного улуса.

Сандал НИКАНОРОВ, Фото с сайта Sportyakutia.ru