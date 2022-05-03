Дьулус, верни деньги — якутянин кинул таксиста на проезд

Этот чувак решил кинуть таксиста на проезд. Дьулус, верни деньги — пишет телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

Подписчик паблика — водитель отправил текст, в котором просит пассажира оплатить за проезд, также просит знакомых данного гражданина связаться с ним.

Здравствуйте. Опубликуйте пожалуйста моё обращение к данному гражданину, который 1 мая заказал на индрайвере такси Ремикс-Билибина-Коммунаров. И якобы оплатил проезд переводом. Сказав, что у него какой то другой банк и что оплата поступит с ожиданием полчаса. Но оплата так и не поступила. На мои звонки не отвечал потом заблокировал меня. Прошу выйти со мной на связь по телефону 89841043663 для мирного решения вопроса. Лиц которые узнали его или его место работы прошу мне сообщить по ватсап. У него на ватсап был бизнес аккаунт Djo якт.