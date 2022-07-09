Дулгалах топит Суордах

Вследствие выпадения обильных осадков в верховьях р. Дулгалах на территории Верхоянского района произошел подъём уровня воды у н.п. Суордах с достижением критических отметок. На 08.00 (якт) уровень воды составил 825 см, при критическом 770 см. В зоне подтопления находятся 22 приусадебных участка

В ближайшие сутки прогнозируются осадки до 10 мм и ожидается подъем уровня воды.

Организована круглосуточная работа оперативного штаба в администрации МО «Суордахский наслег» под руководством главы КРИВОШАПКИНОЙ А.Д.

Развернут пункт временного размещения граждан в спортзале СОШ с. Суордах вместимостью до 80 человек по адресу ул. Центральная 11

Для проведения отселения населения, попадающего в зону подтопления, сформирована группировка сил и средств в составе 16 человек личного состава, 10 единиц техники.

Силами инспекторского участка ГИМС проведено техническое освидетельствование привлеченных маломерных судов.

Заблаговременно проведен отгон 30 голов КРС на возвышенную местность. Кормами и водой скот обеспечен на срок не менее 1 месяца.

При ухудшении обстановки в МР «Суордахский район» создана группировка сил и средств в составе: 35 человек, 8 единиц техники, в том числе 6 плавсредств

Проводится постоянное информирование населения о складывающейся обстановке.