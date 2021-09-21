Духовой оркестр ВШМ РС(Я) стал лауреатом Всероссийского фестиваля

С 31 августа по 20 сентября в Всероссийском детском центре «Океан» прошел II Всероссийский фестиваль-тематическая программа детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». Фестиваль инициирован Ассоциацией духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» и получила поддержку со стороны Министерства культуры и Министерства просвещения Российской Федерации.

В данном фестивале приняли участие детские духовые оркестры со всей страны – победители отборочного тура фестиваля, а именно более 150 юных духовиков. Участники прошли экспертный отбор и признаны лучшими по всей стране. Одним из участников удостоенным звания Победитель стал Духовой оркестр Высшей школы музыки РС(Я).

Участников фестиваля ожидало участие в насыщенной культурной программе: праздник «Дни мира на Тихом океане», парад, приуроченный ко дню воинской славы, военно-спортивная игра на местности «Служить России!», но и мастер-классы ведущих специалистов в сфере духового исполнительства: президента Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» Михаила Брызгалова, заведующего отделом музыкального искусства Государственного российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова Анатолия Цепа, преподавателя и историка военной музыки Василия Цицанкина.

Кульминацией фестиваля-тематической программы стал гала-концерт 17 сентября, к которому все юные духовики готовились с самого начала фестиваля.

Коллектив Высшей школы музыки РС (Я) от все души поздравляет Духовой оркестр ВШМ РС(Я) и руководителя Александра Эдуардовича Кузьмина с победой и желает покорения музыкальных вершин и новых творческого высот!