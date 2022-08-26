Дугуйдан Винокуров пригласил в Оймякон министра по развитию ДВ и Арктики Алексея Чекункова

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков встретился с оймяконским коневодом Дугуйданом Винокуровым, который на якутских лошадях доехал из Оймякона в Москву, сообщает постпредство республики при президенте России.

Встреча была посвящена обсуждению итогов уникального конного перехода «От Полюса холода до Белокаменной», одним из организаторов и бессменным участником которого был Дугуйдан Винокуров.

За 1 год и 4 месяца на лошадях якутской породы было пройдено 11 тысяч километров от Оймяконского улуса Якутии до столицы России. Экстремальная экспедиция оймяконских коневодов является самым длинным конным переходом в истории России и одним из самых протяженных в мире.

«Проект «От Полюса холода до Белокаменной» послужит продвижению Якутии – ее культуры, традиций, уникальных природных достопримечательностей и будет способствовать росту популярности туризма по республике», — выразил уверенность Алексей Чекунков.

Дугуйдан Винокуров поделился с министром планами по организации конного туризма и созданию конной турбазы в родном Оймяконском районе. «Хотим открыть такую турбазу и создать рабочие места, чтобы дать молодежи возможность оставаться на родине, — сказал он. – Я проехал через 17 регионов страны, и везде коневоды говорили о том, что ребята уезжают в города, а в отрасли остаются люди старшего поколения. Развитие конного туризма должно помочь в привлечении молодых кадров».

Еще одной важной проблемой, которая мешает развитию коневодства в удаленных населенных пунктах, является недостаточное развитие интернета, сказал Дугуйдан. Министр, в свою очередь, подчеркнул, что решением проблемы цифрового неравенства в республике занимаются на системном уровне, и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики оказывает поддержку реализации проекта по прокладке скоростной ВОЛС в северных территориях Якутии. Все арктические районные центры республики планируется подключить к линии до 2024 года.

В завершение встречи Дугуйдан Винокуров подарил министру подкову – на счастье и на память об уникальной конной экспедиции. Он также пригласил Алексея Чекункова на Ысыах Олонхо, который в 2023 году пройдет на территории Оймяконского района. Министр обещал приехать, отметив, что давно хотел побывать на Полюсе холода. Он выразил готовность поддерживать туризм в республике, оказывать содействии в развитии инфраструктуры и продвижении, в том числе — медиаресурсами и помощью в работе с туркомпаниями страны.