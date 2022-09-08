Дугуйдан Винокуров, Хонор и Хаастаах вернулись в Якутию

Дугуйдан Винокуров с лошадьми Хонор и Хаастаах вернулись в Якутию. По словам коневода, лошади нормально перенесли дальний полет и хорошо себя чувствуют — передает телеграм-канал ЯСИА. Фотофакт: Знаменитые лошади Хонор и Хаастаах летят в Якутск

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