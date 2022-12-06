Дугуйдан отправится на очередное экстремальное путешествие

20 дней на морозе без палатки: Дугуйдан Винокуров отправится на лошадях в Магаданскую область.

Якутский всадник планирует преодолеть 800 километров до Сеймчана. Ночевать он будет под открытым небом, без палатки. А путь будет пролегать по старой дороге, по которой ездили в свое время Алексей Кулаковский, купец Николай Кривошапкин и др.

Это совместный проект Оймяконского района и Русского географического общества.

Якутяне помнят трагический случай, произошедший там два года назад с двумя парнями из Магадана, которые решили перегнать машину из Владивостока и поехали по заброшенной дороге.

Но сам Дугуйдан поспешил успокоить земляков: его будут сопровождать около пяти человек и машина.