12.06.2022
23:55
161
Якутия
Дугуйдаан Винокуров поздравил сестру с победой на конных скачках
Якутский всадник Дугуйдаан Винокуров поздравил сестренку Самаану с победой на конных скачках в Оймяконе.
Девушка стала Абсолютным чемпионом.
Фото: тгк Всадники севера
Источник: тгк Всадники севера
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