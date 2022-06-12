12.06.2022
23:55
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Якутия

Дугуйдаан Винокуров поздравил сестру с победой на конных скачках

Якутский всадник Дугуйдаан Винокуров поздравил сестренку Самаану с победой на конных скачках в Оймяконе.

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Девушка стала Абсолютным чемпионом.

Фото: тгк Всадники севера
Источник: тгк Всадники севера

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