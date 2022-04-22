Дуэт из Якутска Uraan выступит на Ural Music Night

Крупнейший в России музыкальный фестиваль объявил результаты приема заявок. Ural Music Night – однодневный музыкальный фестиваль, который проходит в самую короткую ночь. В 2022 году он состоится 24 июня. Сценами станут площади и скверы, кафе и рестораны, крыши и балконы, музеи и театры, парки и дворы. 300 000 зрителей смогут услышать молодые коллективы и известных музыкантов на 100 сценах по центру города. 2000 музыкантов выступят на фестивале для всех и каждого.



Вход на все сцены Ural Music Night абсолютно бесплатный. Каждый зритель может собрать идеальный маршрут и послушать всех самых любимых музыкантов или отправиться гулять по городу и сделать массу приятных открытий.

В 2022 году в фестивале примет участие Uraan – инди-дэнс дуэт из Якутска. Их музыку можно охарактеризовать как симбиоз этники, электро и техно, который передаёт уникальный по своему роду завораживающий атмосферный звук.

Справка

Музыкальный экспериментальный «инди-дэнс», проект Uraan Айтала Алексеева и Дмитрия Попова, появился в 2015 году.

За это время были выпущены несколько мини-альбомов электронной музыки «Meta», «Limb» и «RAWsia». Самые популярные композиции: «Awakening», «Noir», «Paranoia», «Muksun», «Orto». Музыку можно охарактеризовать как симбиоз этники, электро и техно, который передает уникальный по своему роду атмосферный звук. Работа «Limb» вышла вместе с клипом Александра Красновского на заглавный трек «Frontier» совместно с Аиной Илларионовой (Kakitoka) и Владимиром Калачевым, который активно поддержали как на рынке США, так и в России.

Выступали на Mercedes-Benz Fashion Week. Отметились громкой коллаборацией с пионером российской электроники Mujuice, аутентичным ансамблем этнических музыкальных инструментов Kyl Sakha.