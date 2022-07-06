06.07.2022
15:56
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Спорт

Дуэль сильнейших спринтеров Якутии завершился яркой победой

Дуэль сильнейших спринтеров Якутии завершился яркой победой Валентина «Метеора» Иванова🥇🥈

Завтра противостояние продолжится на коронной дистанции Михаила Руфова — 200 м🤫 — сообщает телеграм-канал СПОРТ ЯКУТИИ.

Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia

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