06.07.2022
15:56
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Спорт
Дуэль сильнейших спринтеров Якутии завершился яркой победой
Дуэль сильнейших спринтеров Якутии завершился яркой победой Валентина «Метеора» Иванова🥇🥈
Завтра противостояние продолжится на коронной дистанции Михаила Руфова — 200 м🤫 — сообщает телеграм-канал СПОРТ ЯКУТИИ.
Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia
#Дуэль сильнейших спринтеров Якутии завершился яркой победой#республика саха (якутия)#Спортивные Игры Народов Якутии#Усть-Алданский улус#Якутия
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