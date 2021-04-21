Дублер Евгения Григорьева показал себя

В День местного самоуправления 21 апреля победитель номинации «Лидерский потенциал» деловой игры «Молодежь – энергия развития города Якутска» («МЭР-2021») Захар ИВАНОВ испытал себя в роли главы города. Утром дублер главы Якутска вместе с Евгением ГРИГОРЬЕВЫМ встретился с представителями общественности.

На встрече волонтер благотворительного движения в Губинском округе Наталья СИВЦЕВА поделилась коммунальными проблемами дома на ул. Губина, 37, в котором проживает около 600 человек. По ее словам, жилое здание раньше имело статус общежития, впоследствии переведено в статус многоквартирного жилого дома. «В 2018 году в доме появилась трещина, ремонт никогда не проводился. Обустраиваем дом собственными силами», — с этими словами общественница обратилась к дублеру главы города Захару ИВАНОВУ, который работает специалистом в Управлении государственного строительного и жилищного надзора РС (Я).

Заслушав информацию жильцов, глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ отметил, что проблемные вопросы жилого дома обсудят на уровне Фонда капитального ремонта РС (Я).

Общественница рассказала о своей о работе, связанной с поддержкой женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этот вопрос взяла на контроль заместитель главы города по социальным вопросам Наталья СТЕПАНОВА.

Также во встрече с руководством города приняли участие жители Намцырского тракта с вопросами о газификации и организации заезда маршрутного автобуса на их участок дороги.

«Сегодняшнее мероприятие, День дублера, дало отличную возможность молодым людям погрузиться в работу Окружной администрации г. Якутска. Мой дублер Захар ИВАНОВ показал себя в должности главы города. Сегодня мы с ним провели два совещания, съездили на объекты берегоукрепления в пригородах Табага и Хатассы. Он проявил себя опытным, знающим свою отрасль специалистом», — отметил Евгений ГРИГОРЬЕВ.

По словам Захара ИВАНОВА, день прошел очень насыщенно. «Сегодня глава Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ подробно рассказал и наглядно раскрыл мне особенности своей работы, что, конечно же, было очень интересно и полезно», — поделился Захар ИВАНОВ.

Сегодня на протяжении рабочего дня дублеры руководителей Якутска участвовали в совещаниях и иных важных мероприятиях, вникали в повседневную работу структурных подразделений Окружной администрации и их руководителей.

Так, заместителя главы по экономике и финансам Георгия Гаврильева дублировал Айан ГАВРИЛЬЕВ, юрисконсульт АО «Теплоэнергия», победитель игры «МЭР» в номинации «Интеллектуальный вклад».

Дублером заместителя главы по социальным вопросам Наталью СТЕПАНОВОЙ на день стал Святослав НИКОЛАЕВ, учитель истории СОШ № 20, победитель в номинации «Командный организатор».

Начальник Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Роман МАНДЗЯК временно передал свои полномочия Лилии СИМОНОВОЙ, референту Госсобрания (Ил Тумэн), победителю в номинации «Эксперт коммуникаций».

За советника главы ГО «город Якутск» Аиду АНДРЕЕВУ сегодня поработала Сюзанна ПАРФЕНОВА, руководитель отдела Центра недвижимости, победитель в номинации «Мастер-практик».

Заместителю главы по развитию территорий Алексею КОРНИЛОВУ дублировала Анна МАССАЕВА, делопроизводитель ООО «Хотой», победитель в номинации «Генератор идей».

Начальника Департамента ЖКХиЭ Дину НИКОЛЕВА сегодня заменила Антонина АФАНАСЬЕВА, главный специалист МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом», победитель номинации «Знаток городских идей».

Дублером заместителя главы — руководителя аппарата Окружной администрации города Якутска Руслана Владимировича ТИМОФЕЕВА был Алгыс ПЕТРОВ, учитель истории СОШ № 2, победитель в номинации «Знаток по проведению мероприятий».

Начальнику Департамента финансов Ольге МАКСИМОВОЙ дублировала Мария ДОЦЕНКО, ведущий специалист отделения Пенсионного фонда России по РС (Я), победитель в номинации «Знаток бюджета столицы».

Участники «Дня Дублера-2021» войдут в новый состав Молодёжной администрации города Якутска – совещательного и консультативного органа при главе городского округа «город Якутск».