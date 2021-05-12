Дубль-2: Возвращение Георгия Балакшина в большую политику

Два ведущих спортсмена Якутии были подняты в большую политику, но оказались в центре скандалов

Вчера, 11 мая указом Ил Дархана 41-летний Георгий БАЛАКШИН, бронзовый призер Пекинской олимпиады, трехкратный чемпион Европы и многократный чемпион России по боксу назначен советником главы Якутии.

Георгий Русланович, конечно, знавал и лучшие времена… Что там пост советника главы против тех ВИП-кресел, которые он занимал ранее? На олимпиаде в Пекине в числе 800 якутян, болея за Балакшина перекричавших 14 тысяч других любителей бокса, находился и Айсен НИКОЛАЕВ, нынешний глава республики. При президенте ШТЫРОВЕ он возглавлял администрацию президента и правительства Якутии и формировал партийные списки «Единой России» на выборах в Ил Тумэн образца 2008 года. По партспискам ЕР были избраны депутатами Ил Тумэна боксер Георгий Балакшин и оперная дива Айталина АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА. И пусть они не были активными депутатами, но любимцы народа помогли, что называется, протащить список ЕР, в котором, конечно, хватало и номенклатуры.

В ходе депутатства – в 2010-ом Балакшин был избран представителем Государственного собрания Якутии в Совете Федерации РФ.

После окончания срока депутатства, Георгий Русланович не был обделен вниманием властей предержащих. Из законодательной власти он пересел в хорошее кресло ветви исполнительной – заместителем, а затем и министром спорта, 2013-ый, затем 2016 годы соответственно. На этом посту он трудился до 2018 года.

Скандал грянул с той стороны, с которой не ждали. В январе 2018-го достоянием публики стало письмо, предположительно Александра НЮРБИНСКОГО, адресованное, предположительно, Георгию Балакшину. В нашумевшем письме респондент обвинял адресата в том, что тот не поделился с ним деньгами с продажи 103 участков «Сатала». Так же автор письма сообщил о том, что его тайком вывели из учредителей компании «Нордтрансресурс». Одним из учредителей компании числился БАЛАКШИН Алексей Русланович.

Тогда министр Балакшин публично заявил, что все в этом письме — неправда. Но на ранее запланированную встречу с журналистами — спортивными обозревателями, не явился.

Не хотел лишней публичности и Александр Нюрбинский.

Спортивная общественность выразила поддержку министру Балакшину, мол, мы не верим!

Тогдашний глава Якутии Егор БОРИСОВ, отвечая на вопросы журналистов, назвал это некрасивыми разборками между двумя друзьями, которые вместе выросли. И ответил, что при необходимости будет подключена прокуратура.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД Якутии не установило факт о незаконных действиях Георгия Балакшина. Таким образом, министр спорта был официально объявлен чистым перед законом. Но осадочек, как говорится, остался…

В 2018 году в Якутии сменилась власть. И Георгия Балакшина не досчитались в кабинете министров. Он оказался на вольных хлебах, пропал из поля внимания публики. Разве что в соцсетях активно обсуждалась личная жизнь Балакшина.

В феврале 2019 года Георгий Балакшин был избран первым заместителем председателя Федерации бокса Якутии. Почетным председателем был избран Егор БОРИСОВ, бывший глава Якутии, ныне сенатор от республики. Председателем же был избран Петр АЛЕКСЕЕВ, гендиректор РИК.

И вот, словно солнце над долиной Туймаада, на личном горизонте Балакшина восходит внимание сильных мира сего. Возвращение в политику, конечно, не триумфальное, но хоть какое-то. И пусть советник Ил Дархана – не бог весть какой пост. Тут важно другое. Айсен Николаев вновь протягивает Георгию Балакшину руку помощи, этим назначением дает понять свое отношение к персоне нон-грата, которого взял под свое крыло и покровительство. Глава республики умеет использовать ресурсы людей. Посмотрим, какое будущее уготовано прославленному спортсмену, которому после ухода из большого спорта, родина на блюдечке преподнесла политическую карьеру. И пусть Балакшин не смог сохранить репутацию политика незапятнанной, ему дается второй шанс.

Якутия вынашивает амбиции стать одним из центров российского бокса. Актуально и продвижение действующего боксера в большом спорте – якутянина Василия ЕГОРОВА. Всему этому может способствовать Георгий Балакшин, имеющий связи и вес в профессиональных кругах. Теперь у него есть и официальный статус – советник Ил Дархана, первый вице-президент Федерации бокса Якутии.

Вниманием власти обласкан и Виктор ЛЕБЕДЕВ, двукратный чемпион мира по вольной борьбе, участник Олимпиады — 2016. И он тоже по спискам «Единой России» в 2018-м был избран в Ил Тумэн от своего родного Томпо. И назначен генеральным директором стратегического «Саханефтегазсбыта».

Но что-то пошло не так, и в декабре 2019 года Виктор Лебедев оказался в центре скандала, он подозревается в причинении легкого вреда здоровью — избиении подчиненного в своем кабинете. Следствие тянулось долго, суд начал рассмотрение этого резонансного дела. Дело рассматривает Анна ПРОКОПЬЕВА, судья мирового участка №43.

Депутат и руководитель Лебедев продолжает исполнять свои обязанности.

Как видим, современная Якутия, независимо от того, кто ее возглавляет, старается поддерживать своих именитых спортсменов, оставивших большой спорт. Спортивные звезды загораются в результате природных данных, упорного труда, изнурительных тренировок, материальных ресурсов, вклада тренеров и многих других факторов. Известный спортсмен – это бренд, в который вкладывались многие. Республика поддерживает такие бренды, за которыми стоят конкретные люди с присущими им достоинствами и недостатками. Их не списывают как отработанный материал, а возводят на политический пьедестал, доверяют руководящие посты. Как любящий родитель, республика терпеливо относится к закидонам своих любимцев, порой дискредитируя образ власти в целом. Если бы и сами чемпионы более ответственно относились к авансированному им доверию в политике, где совершенно другие правила игры, нежели в большом спорте…